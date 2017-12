Provocado por santista, Lucas Lima rebate: “Meu coração é verde!”

Acostumado a polemizar com palmeirenses nas redes sociais enquanto jogador do Santos, Lucas Lima vê a situação mudar de figura. Por meio de seu perfil no Twitter, provocado por um torcedor alvinegro, o meio-campista recentemente contratado pelo clube palestrino respondeu.

Um perfil dedicado ao Santos postou a seguinte mensagem, acompanhada por um vídeo: “Lucas Lima sendo vaiado em jogo beneficente é o meu presente de Natal para vocês”. No último sábado, durante uma partida festiva promovida pelo vascaíno Nenê em Jundiaí, o meia ouviu apupos da torcida no Estádio Jayme Cintra ao tocar na bola.

Lucas Lima, então, respondeu: “Tô nem aí! Meu coração é verde!”. Na chegada ao jogo beneficente disputado em Jundiaí, o meia se disse motivado com a transferência para o Palmeiras, minimizou o passado de animosidade com a torcida e manifestou o desejo de retornar à Seleção Brasileira.

Além de Lucas Lima, o Palmeiras já acertou com o goleiro Weverton (Atlético-PR), o zagueiro Emerson Santos (Botafogo) e o lateral esquerdo Diogo Barbosa (Cruzeiro). O lateral direito Marcos Rocha (Atlético-MG) deve ser anunciado pelo clube alviverde em breve.

De férias, o elenco se apresenta ao técnico Roger Machado na Academia de Futebol no próximo dia 3 de janeiro. A estreia do time defendido por Lucas Lima no Campeonato Paulista está marcada para 18 de janeiro, contra o Santo André, na condição de mandante.