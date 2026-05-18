Palmeiras tem semana com jogo pela Libertadores e viagem ao Rio; veja agenda

Após o empate com o Cruzeiro, pelo Brasileirão, o Palmeiras abre uma semana com dois compromissos muito importantes para a equipe. O primeiro, marcado para esta quarta, é válido pela Copa Libertadores, enquanto no sábado o Alviverde vai a campo novamente pelo Campeonato Brasileiro, desta vez como visitante, no Rio de Janeiro.

O Palmeiras encara o Cerro Porteño nesta quarta-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O duelo acontece às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque.

A equipe comandada por Abel Ferreira lidera o Grupo F da competição continental, com oito pontos. Em caso de vitória sobre o Cerro Porteño, o Palmeiras garante vaga nas oitavas de final e, se o Sporting Cristal for derrotado, também assegura a liderança da chave.

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Na sequência, o elenco alviverde volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras deve viajar na sexta-feira para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Flamengo, pela 17ª rodada do torneio, neste sábado, às 21h, no Morumbi.

Apesar da liderança no Brasileirão, o Palmeiras não vence há três partidas na competição e viu a vantagem para o Flamengo, vice-líder, diminuir nas últimas rodadas.

Cenário positivo

Caso conquiste vitórias nos dois compromissos da semana e o Sporting Cristal não some três pontos, o Palmeiras ficará em situação bastante confortável para os últimos jogos antes da pausa para a Copa do Mundo.

Depois do confronto contra o Flamengo, o Verdão segue em São Paulo para os dois compromissos finais antes da paralisação. Na próxima quinta-feira, o time enfrenta o Junior Barranquilla e, no dia 31, encara a Chapecoense. Assim, o Palmeiras pode chegar à pausa da Copa do Mundo classificado às oitavas da Libertadores, com vantagem confortável na liderança do Brasileirão, além da vaga nas oitavas da Copa do Brasil, conquistada na última quarta.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Palmeiras x Cerro Porteño (5ª rodada da Copa Libertadores)

Data e hora: 20/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)

Jogo: Flamengo x Palmeiras (17ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e hora: 23/05 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)