Jogo festivo de Nenê tem Neymar aplaudido e vaias para Lucas Lima

O vascaíno Nenê promoveu a sétima edição de sua pelada beneficente durante a tarde deste sábado, em Jundiaí. Batizado de “Fome Só de bola”, o jogo festivo teve o astro Neymar aplaudido e algumas vaias para o meia Lucas Lima no Estádio Jayme Cintra.

“É uma coisa muito importante para mim. É especial poder reunir tanta gente do esporte e da televisão na minha cidade”, disse Nenê, satisfeito com a arrecadação de mais de 20 toneladas de alimentos. “Poder proporcionar isso às crianças que precisam não tem preço”, afirmou.

Nascido em Jundiaí e revelado no Paulista, Nenê capitaneou um time, enquanto o ator Caio Castro liderou o outro. Neymar, astro do Paris Saint-Germain, chegou com o jogo em andamento e, intensamente festejado pela torcida em Jundiaí, vestiu a camisa das duas equipes.

Apesar do caráter festivo da partida, o meia Lucas Lima, que recentemente deixou o Santos de forma atribulada para defender o Palmeiras, ouviu vaias ao tocar na bola. Outros atletas também participaram do jogo, como Gustavo Scarpa (Fluminense) e Fábio Santos (Atlético-MG), além de Falcão, do futsal.

No final da partida, disputada com bom público no Estádio Jayme Cintra, Neymar foi cercado por fãs dentro do gramado e precisou caminhar vagarosamente até o vestiário. Antes, o jogador do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira acenou rapidamente para a torcida.