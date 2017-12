Lucas Lima cita carinho da torcida palmeirense e mira volta à Seleção

Lucas Lima foi um dos convidados do jogo beneficente promovido pelo vascaíno Nenê na tarde deste sábado, em Jundiaí. Na chegada ao Estádio Jayme Cintra, o meia citou o carinho que vem recebendo da torcida palmeirense e manifestou o desejo de voltar à Seleção Brasileira em 2018.

Lucas Lima teve papel de destaque na rivalidade acirrada protagonizada por Palmeiras e Santos nas últimas temporadas e chegou a polemizar com torcedores na Internet. Contrato pelo clube alviverde, ele minimizou o passado de animosidade com os palestrinos.

“Não preciso fazer muito”, disse, sobre o que será necessário para ganhar a torcida. “Pelas redes sociais, acompanho o carinho que eles têm por mim. Antes, era uma brincadeira, creio que nunca faltei com respeito. Naquela época, eles me zoaram muito, mas agora estou do lado deles e vou fazer o melhor por eles”, afirmou, ao Sportv.

Lucas Lima é a principal contratação do Palmeiras para a próxima temporada. Após sair de forma conturbada do Santos, o meio-campista espera mostrar futebol suficiente para retornar à Seleção Brasileira e conseguir um lugar na delegação da Copa do Mundo da Rússia 2018.

“Estou feliz, motivado. O Palmeiras mostrou um interesse tremendo por mim. Minha motivação é a maior possível para começar o ano com tudo, retornar à Seleção e voltar a mostrar aquele futebol que vinha mostrando. Quanto mais perto, a ansiedade vai aumentando. É aproveitar bem as férias para voltar focado”, afirmou.

Além de Lucas Lima, o Palmeiras já contratou o goleiro Weverton (Atlético-PR), o lateral esquerdo Diogo Barbosa (Cruzeiro) e o zagueiro Emerson Santos (Botafogo). O clube alviverde já encaminhou também a chegada do lateral direito Marcos Rocha (Atlético-MG).

De férias, o elenco se apresenta ao técnico Roger Machado na Academia de Futebol no próximo dia 3 de janeiro. A estreia do time defendido por Lucas Lima no Campeonato Paulista está marcada para 18 de janeiro, contra o Santo André, na condição de mandante.