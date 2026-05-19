Palmeiras bate Botafogo e cola no Corinthians pelo Brasileiro feminino

Nesta segunda-feira, o Palmeiras venceu o Botafogo por 3 a 0, na Arena Barueri, em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino.
Situação da tabela
Com 24 pontos, o Palmeiras retoma a vice-liderança e cola no Corinthians, que ficou com 25 após perder para o Cruzeiro também nesta segunda-feira. Já o Botafogo segue na 16ª posição, com cinco pontos.
Resumo do jogo
🟢 PALMEIRAS 3 X 0 BOTAFOGO ⚫
Competição: Campeonato Brasileiro Feminino - 11ª rodada
Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
Data: 18 de maio de 2026 (segunda-feira)
Horário: 21h (de Brasília)
GOL
Thaiane (contra), aos 10' do 2ºT (Palmeiras)
Bia Zaneratto, aos 22' do 2ºT (Palmeiras)
Brena, aos 37' do 2ºT (Palmeiras)
Como foi o jogo
A vitória do Palmeiras começou a ser construída apenas na segunda etapa. Aos 10 minutos, Ana Guzmán cruzou rasteiro para dentro da área e Thaiane marcou contra ao tentar cortar.
O Palmeiras ampliou aos 22, quando Bia Zaneratto completou cruzamento de Glaucia com um cabeceio certeiro. Aos 37 minutos, Brena aproveitou a saída errada da goleira Michelle e fechou o placar.
Próximos jogos
Palmeiras
- Jogo: Ferroviária x Palmeiras
- Competição: Paulistão F - 3ª rodada
- Data e horário: 21 de maio de 2026 (quinta-feira), às 18h (de Brasília)
- Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
Botafogo
- Jogo: Botafogo x América-MG
- Competição: Campeonato Brasileiro Feminino - 12ª rodada
- Data e horário: 24 de maio de 2026 (domingo), às 16h (de Brasília)
- Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)