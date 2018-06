Palmeiras pode se reapresentar com elenco modificado pela janela

O ‘curto’ elenco palmeirense poderá ser bastante modificado até a reapresentação dos atletas para os treinos, no dia 25 de junho. Depois de negociar quatro atletas no último mês, o Verdão segue sofrendo assédio de clubes exterior, enquanto analisa as opções de mercado para reforçar o time comandado por Roger Machado.

Com a abertura da janela internacional de transferências no Brasil, o Palmeiras negociou o volante Tchê Tchê, o atacante Fernando, o goleiro Daniel Fuzato e o lateral João Pedro. Apesar de o último estar emprestado ao Bahia, a saída dos três primeiros fez o plantel palestrino ser reduzido a apenas 27 nomes.

Roger Machado, porém, quer ter 32 atletas à sua disposição, mas a situação atual pode até piorar. Victor Luis foi procurado pelo Porto, Keno tem oferta milionária do Al Nassr, enquanto Dudu, Antônio Carlos, Willian e Moisés também sofreram sondagens. É improvável que qualquer um destes, a não ser Keno, deixe o clube, mas se isto ocorresse, sobrariam apenas 21 jogadores.

Independentemente de mais saídas, o Palmeiras irá contratar nesta janela de transferências. A tendência é que ao menos três novos jogadores cheguem a equipe, sendo um zagueiro, um volante e um atacante. Além disso, os garotos Papagaio e Matheus Silvestre tem boas chances de serem efetivados no elenco profissional.

Por fim, um reforço de peso pode ‘voltar’ ao clube. Apesar de não tratar o assunto publicamente, a diretoria alviverde já cogita intervir na disputa jurídica de Gustavo Scarpa com o Fluminense. O meia sofreu consecutivas derrotas na justiça em âmbito estadual, no Rio de Janeiro, e até a pausa para o Mundial, um acordo com o Tricolor carioca não era visto como opção.

O Maior Campeão do Brasil se reapresenta para treinos no dia 25. Três dias depois, segue rumo à América Central, onde o Verdão participará do Torneio Por La Paz de Colón entre os dias 28 de junho e 8 de julho. Já a reestreia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro será em clássico contra o Santos, no dia 19 de julho, no Pacaembu.