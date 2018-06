Fernando assina com o Shakhtar e Palmeiras embolsa R$ 21 milhões

O atacante Fernando é oficialmente mais um ex-palmeirense na Ucrânia. Poucos dias após a apresentação de Tchê Tchê no Dinamo de Kiev, o jovem assinou contrato com o Shakhtar Donestsk.

Fernando assinou contrato de cinco temporadas com o clube ucraniano, que pagou 5,5 (cerca de R$24 milhões) milhões de euros pelo jogador. Por ter 90% dos direitos econômicos do atleta, o Alviverde ficou com aproximadamente R$ 21 milhões.

Além disso, na negociação costurada pelo Maior Campeão do Brasil, o clube ficará 15% de uma eventual futura venda do jogador de apenas 19 anos. Além disso, há uma porcentagem pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, já que o Verdão é o clube formador do atleta.

Embora tenha se apresentado ao Shakhtar, Fernando foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-20 e retornará ao país em breve para participar de um período de treinos com a Canarinho.

Fernando chegou às categorias de base do Alviverde em 2016. Após se destacar no sub-20 da equipe, renovou seu contrato e começou a receber oportunidades de treinar com o grupo profissional, pelo qual fez duas partidas, a última de 2017 e contra o Ituano, neste ano, quando marcou seu único gol pelo clube.

Esta é a terceira venda do Maior Campeão do Brasil nesta janela de transferências. Antes, João Pedro foi negociado com o Porto-POR por 4 milhões de euros (R$ 18,4 milhões) – o Palmeiras ficou com 50%, e Tchê Tchê para o Dínamo de Kiev-UCR por 4,8 milhões de euros (R$ 20,5 milhões, todos para os cofres do Palestra).

Outro próximo de acertar sua saída do Alviverde é o atacante Keno. A oferta inicial do Al Nassr é de 8 milhões de euros pelo atacante de 29 anos, mas o Verdão ainda briga para conseguir 10 milhões de euros (cerca de R$ 43 milhões).