Após João Pedro, Porto mira Victor Luis, que não descarta sair do Palmeiras

Após contratar o lateral-direito João Pedro, o Porto mira um novo ala vinculado ao Palmeiras. O lateral-esquerdo Victor Luis é alvo do clube português, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira e não descartou a saída do Verdão.

“Eu estou muito feliz aqui no Palmeiras, vivendo um momento legal aqui dentro. Mas no futebol nós não somos donos de nós mesmos. Caso aconteça alguma coisa, caso o Palmeiras veja que é um bom negócio para o clube e para mim, pode acontecer. Nunca podemos fechar essa porta. Mas, como eu disse, estou muito feliz aqui dentro, pretendo continuar jogando aqui no Palmeiras e tenho o sonho de conquistar grandes coisas aqui dentro”, disse o atleta.

Torcedor declarado do Palmeiras desde criança, o jogador foi revelado pelas categorias de base do clube e fez sua estreia pelo profissional da equipe em 2014, quando ajudou outros garotos a salvar o Verdão do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Agora, ele mira conquistas pelo clube.

“Meu sonho com a camisa do Palmeiras está muito próximo. A realização de todo torcedor é ver o time campeão, e eu tenho oportunidade de ser torcedor e estar dentro de campo. Isso já é a realização de um grande sonho meu, mas eu também quero realizar o sonho de ser campeão de algo grande pelo Palmeiras, atuando nos grandes jogos. É a realização de qualquer um, mesmo que não fosse torcedor do Palmeiras”, completou.

Antes de retornar ao Palmeiras em 2018, Victor Luis passou por Ceará e Botafogo. Ele também tem experiência europeia, justamente pelo Porto B, entre 2012 e 2013. No domingo, contra o Ceará, às 16h (de Brasília), o lateral será novamente titular na vaga de Diogo Barbosa, que está lesionado.

