Ex-palmeirense João Pedro é anunciado oficialmente pelo Porto

João Pedro é o novo reforço do Porto-POR. O lateral-direito, que pertencia ao Palmeiras, foi vendido pelo Verdão e assinou com o clube português por cinco temporadas (até o final de 2023).

“É a realização de um sonho. No Brasil, muitos jogadores crescem pensando em vir para um grande clube da Europa e fico muito feliz por vestir essa camisa. Espero fazer o meu melhor pelo Porto”​, disse o atleta.

Os valores da negociação não foram divulgados, mas a imprensa europeia estima um pagamento de 3,5 milhões de euros (R$ 16,1 milhões). O Alviverde detinha 50% dos direitos econômicos do atleta de 21 anos e ainda precisará repassar 10% do valor para o Bahia, que tinha contrato por empréstimo com o atleta até o final do ano.

“A grandeza do Porto não tem discussão. Sei que os torcedores do clube são muito exigentes e podem ter a certeza que vou honrar esta camisa da melhor maneira possível”, completou.

O Palmeiras chegou a pensar em aproveitar João Pedro em 2018, mas mudou de ideia após conseguir o empréstimo do experiente lateral direito Marcos Rocha, que estava no Atlético-MG. Com contrato até o final de 2020, o jovem estava cedido ao Bahia até dezembro e participou do título estadual de 2018.

Com passagem por Seleções de base, João Pedro participou do dramático Campeonato Brasileiro 2014 pelo Palmeiras. Aos 21 anos, ele tem no currículo os títulos da Copa do Brasil 2015 e do Campeonato Brasileiro 2016. Pela Chapecoense, ganhou ainda o Campeonato Catarinense 2017.