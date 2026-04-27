Processo para renomeação do estádio do Palmeiras entra em fase final; veja quando será o anúncio

O processo para definir o novo nome do estádio do Palmeiras, após a Nubank adquirir os naming rights do espaço, está na reta final. A votação popular que escolherá o novo nome termina dia 30 de abril e pode ser realizada pelo site do banco, clicando aqui.

O público pode escolher entre três opções: Nubank Parque, Nubank Arena ou Parque Nubank. O resultado será divulgado no dia 4 de maio, segunda-feira, por meio dos canais oficiais dos detentores dos naming rights. Durante o período de transição, a arena exibirá os nomes de quem participou da votação.

O acordo com a Nubank

A WTorre, gestora do atual Allianz Parque, rescindiu com a seguradora que nomeia o estádio desde 2014 e acertou com a Nubank. O anúncio foi feito no último dia 10 de abril. O banco digital investiu cerca de 10 milhões de dólares (quase R$ 51 milhões na cotação atual) por temporada para assumir o naming rights da arena.

A nova identidade visual, que inclui novas cores e marca, será implementada ao final de julho, após a Copa do Mundo. Isso ocorrerá simultaneamente à inauguração do Nubank Ultravioleta Lounge, um espaço exclusivo, com vista privilegiada para a arena, e do Portão Nubank Ultravioleta, que permitirá o acesso aos camarotes e receberá um novo design.

O clássico contra o Santos, no próximo sábado, será o último jogo do Palmeiras no estádio com o nome antigo. Enquanto a partida que batizará o estádio após a mudança acontece no dia 16 de maio, contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão.

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