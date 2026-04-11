Veja prazo para estreia de nova identidade visual do estádio do Palmeiras

O estádio do Palmeiras passará por mudanças nos próximos meses. Na última sexta-feira, Nubank anunciou o acordo com a WTorre para assumir os naming rights do local após rescisão com a Allianz. Ainda sem nome definido, a arena palmeirense ainda levará um tempo para ficar 100% pronta com a nova identidade visual do banco digital.

Juliana Roschel, vice-presidente de marketing da Nubank, revelou que o processo está sendo construído por muitas mãos, inclusive a do torcedor, que pode participar da escolha do nome do estádio. Os torcedores poderão escolher entre três nomes em votação online até o dia 30 de abril.

Por enquanto, o local seguirá sendo tratado como Allianz Parque. O Verdão volta ao local pela primeira vez após o anúncio da troca dos naming rights nesta quinta-feira, quando enfrenta o Sporting Cristal-PER, pela segunda rodada da Copa Libertadores, em jogo marcado para às 19 horas (de Brasília).

"Adoraria trocar tudo até quinta-feira. Temos um plano, processo longo, obviamente de toda revisão da identidade visual. A gente preserva e valoriza e respeita muito o verde do Palmeiras. Trouxemos o verde para nossa paleta de cores. A data para a mudança definitiva é julho, mais ou menos, mas até lá estaremos construindo essa trajetória para ter tudo 100%. Mas o verde será muito respeitado", declarou.

"Todos os benefícios e experiências estão sendo construídos a muitas mãos. Inclusive a de todos que deixarão a sugestão na votação. Importante entender que tudo o que fizermos será moldado na esperança de melhorar, entregar mais", seguiu.

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: Corinthians x Palmeiras Competição : Campeonato Brasileiro (11ª rodada)

: Campeonato Brasileiro (11ª rodada) Data e horário : 12/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

: 12/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)