Veiga comenta ida ao América-MEX e diz que deseja voltar ao Palmeiras "nem que seja para um jogo só"

O meio-campista Raphael Veiga deseja ter uma despedida no Palmeiras. Emprestado ao América-MEX há três meses, o atleta de 30 anos contou sobre sua experiência no exterior até o momento e revelou que quer retornar ao Verdão "nem que seja para jogar um jogo só".

Veiga está emprestado pelo Palmeiras ao América-MEX até dezembro desta temporada. O clube mexicano ainda tem opção de compra ao fim do contrato. O ídolo palmeirense se declarou ao Verdão e garantiu que irá retornar um dia.

"Eu amo o Palmeiras, vou voltar para lá um dia. Nem se for para jogar um jogo só. Vou voltar", disse em entrevista ao podcast PodPah.

Necessidade de um "novo desafio"

Em duas passagens pelo clube, Veiga soma oito temporadas defendendo o Palmeiras. Raphael Veiga foi contratado em 2017, quando estava no Coritiba, mas não se firmou logo de cara e foi emprestado ao Athletico-PR em 2018. No ano seguinte, retornou ao time paulista e deu início à sua trajetória, que conta com 11 títulos conquistados.

Veiga revelou que um dos motivos por sua saída foi a necessidade de um novo desafio após longa trajetória no Palmeiras. Em sua última temporada completa no clube, o meia sofreu com problemas físicos e oscilou em campo. Pelo Verdão, em 2025, ele disputou 53 jogos, fez sete gols e deu 11 assistências. Neste ano, disputou apenas três jogos antes de ser emprestado.

"Já estava há muito tempo no Palmeiras, quase 10 anos. Esse ano ia fechar nove. Eu já tinha vivido muita coisa lá. Quando virou o ano, tinha o desejo de ter uma motivação nova. Eu queria esse desafio", contou.

"Tenho que chegar aqui (México) e aprender tudo: outra língua, cultura nova. Gosto disso... Estar em um lugar, conseguri sair, conversar com uma pessoa, isso me desafia", seguiu.

Pelo América-MEX, até o momento, Veiga disputou 18 jogos, marcou três gols e deu três assistências.

Conquistas pelo Palmeiras

Decisivo em finais pelo Palmeiras, Raphael Veiga conquistou quatro Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), dois Brasileiros (2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023). Ao todo, ele disputou 384 jogos e marcou 109 gols.