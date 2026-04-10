Nubank assume naming rights, e torcida poderá escolher novo nome de estádio do Palmeiras

Após anunciar a rescisão com a Allianz, a WTorre acertou com a Nubank como nova detentora dos naming rights do estádio do Palmeiras e anunciou o acordo nesta sexta-feira. O banco digital substituirá a seguradora, que dava nome à arena desde a inauguração, em novembro de 2014.

Torcida poderá escolher novo nome

Com a mudança, o estádio palmeirense ainda não tem um nome definido. A torcida terá participação na escolha e poderá votar entre as seguintes opções, entre os dias 10 e 30 de abril: Nubank Parque, Nubank Arena e Parque Nubank.

As tratativas foram conduzidas pela WTorre, empresa que gere o estádio. O banco digital irá pagar cerca de 10 milhões de dólares (quase R$ 51 milhões na cotação atual) por temporada para assumir o naming rights da arena.

Após a escolha do nome, a Nubank dará início ao processo de instalação do novo letreiro. Todo o processo de instalação da nova identidade visual deve ser concluída até o mês de julho.

Fim da "era Allianz"

Para concluir a troca do nome da arena alviverde e anunciar o novo patrocinador, a WTorre rescindiu o contrato com a Allianz, que era válido até 2034.

Tanto a WTorre como o Palmeiras entendiam que o acordo anterior, firmado com a Allianz ainda em 2014, estava desafado. Por isso, o clube vê com bons olhos uma nova parceria, com valores devidamente atualizados.

Os números envolvidos no novo acordo, inclusive, seriam superiores aos pagos pela Allianz, antiga detentora dos naming rights: cerca de 25 milhões por ano.

O Verdão recebia 20% dos valores que a Allianz paga à WTorre pelos naming rights do estádio. Este percentual, no novo contrato com o Nubank, não será alterado.

Próximos jogos do Palmeiras

Corinthians x Palmeiras (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 12/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Palmeiras x Sporting Cristal-PER (segunda rodada da Copa Libertadores)

Data e horário: 16/04 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)