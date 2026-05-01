Clássico contra o Santos marca despedida de Palmeiras do Allianz; veja retrospecto

O clássico entre Palmeiras e Santos marcará o último jogo da história do Allianz Parque. Com a mudança nos direitos de nome - adquiridos pelo Nubank no início de abril de 2026 -, a nomenclatura do estádio será alterada dias depois da partida.

O público pôde escolher entre três opções: Nubank Parque, Nubank Arena ou Parque Nubank. O resultado será divulgado no dia 4 de maio, por meio dos canais oficiais dos novos detentores dos naming rights.

A nova nomenclatura encerra um período de quase 12 anos, iniciado em novembro de 2014, quando o Allianz Parque foi inaugurado. A mudança marcou uma nova fase para o Palmeiras, que voltou a brigar por títulos anualmente. Nesse período, o Alviverde disputou 347 partidas, com 229 vitórias, 69 empates e 49 derrotas em sua casa.

Desde a abertura do Allianz Parque, o Palmeiras conquistou 15 títulos, sendo nove deles com os jogos decisivos realizados no estádio. No período, foram quatro Campeonatos Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), dois Brasileirões (2016 e 2022), duas Copas do Brasil (2015 e 2020) e uma Recopa Sul-Americana, em 2022.

Além das conquistas no futebol masculino, o Alviverde também colecionou taças nas categorias de base e no futebol feminino. Entre esses troféus, destacam-se a inédita Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2022, e o Campeonato Paulista feminino, no mesmo ano.

Retrospecto nos clássicos

Este será o 56º clássico disputado no Allianz. O Palmeiras leva vantagem contra todos os rivais e a maior disparidade aparece justamente no confronto contra o Santos: são 12 vitórias alviverdes, três empates e apenas uma derrota.

Nos clássicos contra o São Paulo e o Corinthians, o retrospecto é mais equilibrado. No Choque-Rei, o Palmeiras também leva ampla vantagem, com 14 vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

Já diante do Corinthians, há equilíbrio total: em 16 partidas no Allianz Parque, o Palmeiras venceu seis vezes, o rival triunfou em cinco, e outras cinco terminaram empatadas.

Maiores vítimas

Palmeiras e Santos entrarão em campo pela 17ª vez no Allianz Parque, tornando esse o segundo confronto mais recorrente da arena, atrás apenas do Choque-Rei, que ocorreu 23 vezes na "era Allianz".

Os dois rivais, inclusive, são as maiores vítimas do Palmeiras no Allianz Parque. O São Paulo foi derrotado 14 vezes, enquanto o Santos sofreu 12 reveses atuando no estádio alviverde.

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