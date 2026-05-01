Palmeiras anuncia ingressos a preço mínimo para jogo contra o Cruzeiro

O Palmeiras anunciou na manhã desta sexta-feira que os ingressos para a partida contra o Cruzeiro serão vendidos pelo preço mínimo exigido pelo Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para o dia 16 de maio, na Arena Crefisa Barueri, e, em todos os setores do estádio, os ingressos custarão R$ 40.

O Verdão lidera o Brasileirão com seis pontos de vantagem, mas o vice-líder Flamengo tem um jogo a menos. Antes do confronto com o Cruzeiro, o time de Abel Ferreira enfrenta o Santos neste sábado, no Allianz Parque, e depois vai a Belém para encarar o Remo.

A partir de 12h (de Brasília) desta segunda-feira, os ingressos estarão disponíveis para os sócios-torcedores. As compras devem ser feitas pelo site www.ingressospalmeiras.com.br. Na quarta-feira, às 10h, a comercialização para o público geral inicia. O clube informou que não venderá ingressos nas bilheteiras da Arena Crefisa Barueri.

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Ingressos para os sócios-torcedores

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Palmeiras x Santos

Palmeiras x Santos Competição : Campeonato Brasileiro - 14ª rodada

: Campeonato Brasileiro - 14ª rodada Data e horário : 2 de maio de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

: 2 de maio de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília) Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Jogo contra o Cruzeiro