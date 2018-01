Palmeiras confirma lesão de Diogo Barbosa e não estipula prazo para retorno

Diogo Barbosa ainda nem estreou pelo Palmeiras, mas não tem prazo para voltar ao clube. O atleta sofreu uma entorse traumática no tornozelo esquerdo no jogo-treino contra o Atibaia, na última sexta-feira, na Academia de Futebol.

Com cerca de dez minutos de atividade, Diogo Barbosa recebeu passe de Tchê Tchê e entrou em uma dividida com o adversário. Imediatamente o camisa 6 caiu no gramado se contorcendo e reclamando de muitas dores. Após receber atendimento médico, o ala foi substituído por Victor Luiz.

Os exames de imagem feitos em sequência descartaram a possibilidade de fissura na fíbula, conforme informou o clube neste sábado. O lateral já começou o tratamento, mas o departamento médico alviverde prefere esperar o local desinchar e a evolução clínica para passar um prazo de retorno.

Assim, Diogo Barbosa já está fora da estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista na próxima quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Palestra Itália, contra o Santo André. Para este duelo, além do camisa 6, Edu Dracena e Moisés, que estenderão suas pré-temporadas, não estarão à disposição de Roger Machado.