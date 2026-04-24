Após julgamento, STJD suspende zagueiro Murilo, do Palmeiras; veja detalhes

Nesta sexta-feira, após julgamento, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) suspendeu o zagueiro Murilo, do Palmeiras, por uma rodada por chamar a arbitragem de Felipe Fernandes da Lima de "vergonha". A decisão foi proferida em primeira instância e cabe recurso.

Murilo foi denunciado de acordo com o Artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça (CBJD), que corresponde a "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva", de acordo com a legislação da entidade. A pena poderia ser de uma a seis partidas.

Murilo recebe o segundo cartão amarelo após falta em Viveros e é expulso. 🐷 1x0 🔴 [2T, 2’] | #PALxCAP — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 19, 2026

Relembre o caso

Murilo foi expulso aos dois minutos da etapa final após cometer uma falta tática e segurar Viveros, que poderia iniciar um ataque promissor. Já pendurado por uma falta no mesmo jogador no primeiro tempo, o defensor do Palmeiras recebeu o segundo amarelo e deixou o campo mais cedo.

"Relato ainda que, após a expulsão, o jogador expulso veio em minha direção com os seguintes dizeres: 'A sua arbitragem é uma vergonha, vergonha, vergonha'", registrou o juiz na súmula da partida.

"Enquanto saia de campo esse mesmo atleta se dirigiu ao quarto árbitro e repetiu os seguintes dizeres: "Vergonha, vocês são uma vergonha'", acrescentou Felipe Fernandes de Lima.

Defesa

Responsável pela defesa do atleta, o advogado João Pedro Vieira argumentou que é importante considerar o fator humano do momento da infração.

"Estamos diante de um julgamento técnico onde o Palmeiras e a defesa entendem que tem que ser levado em consideração o que foi falado, a conotação e o momento. Há uma preocupação em que seja desconsiderado o fator humano na disputa de um esporte de elite e de uma competição. Uma rodada onde o Palmeiras é líder, o atleta foi expulso pelo segundo amarelo e discordando da expulsão , naquele momento, sai reclamando. Importante que se considere o fator humano e fático. Expulso na sequência se dirigiu e saiu para o vestiário falando, ou seja, uma ação só”, disse.

Próximo jogo do Palmeiras

Red Bull Bragantino x Palmeiras (13ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 26/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

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