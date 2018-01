Diogo Barbosa e Keno deixam jogo-treino do Palmeiras com dores

O Palmeiras venceu o Atibaia por 1 a 0 em jogo-treino na Academia de Futebol, nesta sexta-feira, mas ganhou também duas preocupações. O lateral-esquerdo Diogo Barbosa e o atacante Keno deixaram o campo com dores e precisaram de atendimento médico.

Ambos estiveram na equipe titular do duelo. Com cerca de dez minutos de atividade, Diogo Barbosa recebeu passe de Tchê Tchê e entrou em uma dividida com o adversário. Imediatamente o camisa 6 caiu no gramado se contorcendo e reclamando de muitas dores. Após receber atendimento médico, o ala foi substituído por Victor Luiz.

Já sem chuteiras, Diogo deixou o gramado mancando e ainda demonstrando dores. De acordo com o médico Gustavo Magliocca, o caso à princípio não preocupa, mas o jogador irá passar por exames de imagem.

Já aos 22 minutos, foi o atacante Keno quem um susto na comissão técnica alviverde. Em disputa pelo alto, o camisa 11 recebeu um tranco de costas e ainda caiu de mal jeito no gramado. Ele ainda ficou mais dez minutos em campo antes de ser substituído por Willian.

O Palmeiras estreia no Campeonato Paulista na próxima quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Palestra Itália, contra o Santo André. Para este duelo, Edu Dracena e Moisés, que estenderão suas pré-temporadas, não estarão à disposição de Roger Machado.