Luta de Vitor Roque contra lesões vira assunto na Espanha

O drama vivido por Vitor Roque está repercutindo internacionalmente. Nesta sexta-feira, os jornais Marca e Mundo Desportivo, ambos da Espanha, publicaram matérias destacando a luta do atacante do Palmeiras contra as lesões.

O jogador de 21 anos foi substituído antes dos 20 minutos do primeiro tempo no duelo contra o Jacuipense-BA, válido pela ida da quinta fase da Copa do Brasil, no Allianz Parque.

O camisa 9 ficou caído no gramado com dores no tornozelo esquerdo depois de um carrinho de Vicente Reis, que acabou amarelado no lance. O Tigrinho pediu substituição, recebeu atendimento médico e saiu de campo de maca.

Ambos os periódicos salientaram que Roque, ex-jogador do Barcelona e Real Betis, vem lidando com problemas no tornozelo esquerdo desde a semifinal do Campeonato Paulista.

Em meio a este cenário, os jornais colocaram em dúvida a convocação do atacante do Palmeiras para a Copa do Mundo de 2026. Roque não foi chamado por Carlo Ancelotti para a última data Fifa, mas seu nome estava no radar do técnico italiano.

Faltam apenas 48 dias para o início do Mundial. Ancelotti anunciará os convocados da Seleção Brasileira no dia 18 de maio.

Vitor Roque foi desfalque por cerca de um mês

Vitor Roque vinha lidando com problemas no próprio tornozelo esquerdo em razão de traumas sofridos na reta final do Campeonato Paulista. Por conta disso, o atacante foi desfalque por cerca de um mês e voltou a disputar uma partida no último domingo, na vitória sobre o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro.

Na oportunidade, começou no banco e entrou no segundo tempo. Depois de ganhar alguns minutos contra o Furacão, Vitor Roque começou entre os titulares de Abel Ferreira para o jogo de mata-mata da Copa do Brasil.

Atacante será reavaliado

Nesta temporada, Vitor Roque disputou 18 jogos, marcou seis gols e deu uma assistência. O atleta passará por exames e será reavaliado pelo Departamento Médico para a sequência.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

