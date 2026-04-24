Palmeiras confirma lesão de Vitor Roque, que passará por cirurgia

Nesta sexta-feira, o Palmeiras divulgou o diagnóstico do atacante Vitor Roque, substituído ainda no primeiro tempo na vitória por 3 a 0 contra o Jacuipense, com dores no tornozelo. Após exames, foi constatado uma lesão da sindesmose do tornozelo esquerdo do atleta, que precisará passar por procedimento cirúrgico.

Substituição no Verdão: 🔼 Entra: Luighi.

🔽 Sai: Vitor Roque. 🐷 1x0 🔴 [1T, 16’] | #PALxJAC — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 23, 2026

Confira a nota na íntegra

"Exames realizados nesta sexta-feira constataram lesão da sindesmose do tornozelo esquerdo do atacante Vitor Roque, causada pelo trauma sofrido na partida de quinta (23). Nos próximos dias, o atleta passará por procedimento cirúrgico."

Desfalque

Vitor Roque vinha lidando com problemas no próprio tornozelo esquerdo em razão de traumas sofridos na reta final do Campeonato Paulista. Por conta disso, o atacante foi desfalque por cerca de um mês e voltou a disputar uma partida no último domingo, na vitória sobre o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro.

Na oportunidade, começou no banco e entrou no segundo tempo. Depois de ganhar alguns minutos contra o Furacão, Vitor Roque começou entre os titulares de Abel Ferreira para o jogo de mata-mata da Copa do Brasil. Nesta temporada, o atacante disputou 18 jogos, marcou seis gols e deu uma assistência.

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