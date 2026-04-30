Palmeiras se reapresenta e treina com Paulinho para clássico contra Santos

O Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira na Academia de Futebol e deu início à preparação para o clássico contra o Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece neste sábado. Na expectativa de retornar ao time, o atacante Paulinho participou das movimentações novamente em tempo integral.

O camisa 10 do Verdão está em processo de recondicionamento físico após se recuperar de uma cirurgia na tíbia da perna direita, realizada em julho de 2025.

Como foi o treino?

Os titulares do empate contra o Cerro Porteño, na última quarta-feira, fizeram atividades regenerativas no centro de recovery e neurociência. Enquanto isso, os demais jogadores foram a campo e realizaram exercícios de movimentação técnica em espaço reduzido.

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Situação do Palmeiras

Após o empate com o Cerro Porteño, o Palmeiras caiu para a segunda posição do Grupo F da Libertadores, com cinco pontos - um a menos que o líder Sporting Cristal. No Campeonato Brasileiro, o Alviverde é líder isolado, com 32 tentos - seis a mais que o Flamengo.

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