Abel se indigna com campo encurtado do Cerro, mas evita polêmica com a Conmebol: "Tenho que ter cuidado"

Uma polêmica marcou presença no empate entre Cerro Porteño e Palmeiras pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores na noite da última quarta-feira. Os donos da casa diminuíram em quatro metros as linhas laterais do gramado do Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai, deixando o campo mais curto. A situação deixou Abel Ferreira indignado.

"Nunca vi isso na minha vida. Tem que perguntar à Conmebol. Não tenho mais nada a dizer", declarou Abel Ferreira, que ainda evitou polemizar com a Conmebol. A entidade abriu o processo disciplinar contra o treinador após as falas do português sobre o VAR, no jogo de estreia.

As dimensões recomendadas pela Fifa para o campo de jogo são 105 metros por 68 metros. O palco do jogo do duelo pelo torneio continental tinha 105 metros por 64 metros. Esse é o tamanho mínimo solicitado pela Fifa em jogos internacionais.

"Não posso falar da Conmebol. Parece que estamos proibidos de falar. Se não me pergunte sobre isso. As pessoas dizem que o Abel não fala sobre futebol. Se me fizer perguntas sobre o futebol, eu vou falar sobre o futebol. Eu vou deixar de ser o escudo daquilo que são temas que não são jogo. Se me falarem do calendário, a diretoria pode falar. Se me falarem de coisas que se passam no cargo, a diretoria pode falar. Se eu vou falar só do futebol", seguiu.

"É triste, no século XXI, vermos isso, é muito triste, mas não sou eu que mando, não sou eu que organizo e tenho que ter muito cuidado com o que falo. Vocês sabem que eu quase fui penalizado pela Conmebol por ter dito aquilo que vocês ouviram, então tenho que ter muito cuidado com o que falo", desabafou o treinador.

Ariel Holan, técnico do Cerro Porteño, também foi questionado sobre a situação na coletiva após a partida e garantiu que estava dentro dos moldes pedidos pela Fifa. Além disso, o treinador não viu a mudança como algo decisivo para a partida.

"Em relação ao regulamento, é claro: as dimensões mínimas de comprimento e largura em toda a América para os participantes desse grande torneio que é a Libertadores são 100 metros por 64 metros. O campo hoje tinha 64 m de largura e 105 m de comprimento. Acho isso aleatório, não é decisivo para o jogo", disse o argentino.

Situação do Palmeiras

Com o empate, o Palmeiras perdeu a liderança do Grupo F e caiu para segundo lugar na chave, com cinco pontos, um a menos do que o líder Sporting Cristal-PER. O Cerro Porteño, por sua vez, fica em terceiro lugar, com quatro, enquanto o Junior Barranquilla-COL ocupa a última posição, com apenas um.

Próximo jogo

Jogo: Palmeiras x Santos

Competição: Campeonato Brasileiro (14ª rodada)

Data e horário: 2 de maio de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

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