Banco fica próximo de acerto para assumir naming rights do estádio do Palmeiras

Por Vinícius Salgado, Lucas Passoli e Thais Bueno

O Palmeiras está muito próximo de promover uma troca dos naming rights de seu estádio. Nesta quinta-feira, a WTorre avançou nas negociações com o Nubank, banco digital, para substituir a Allianz, que dá nome à arena desde a inauguração do local, em 2014.

As tratativas são conduzidas pela WTorre. Até por este motivo, o Palmeiras preferiu não se manifestar sobre o assunto quando contatado pela reportagem.

A informação foi inicialmente publicada pelo jornal O Globo e confirmada pela Gazeta Esportiva. O banco digital irá pagar cerca de 10 milhões de dólares (quase R$ 51 milhões na cotação atual) por temporada para assumir o naming rights da arena.

O acordo entre as partes seria válido até 2044, quando se encerra o vínculo entre WTorre e Palmeiras. Os números envolvidos no novo acordo, inclusive, seriam superiores aos pagos pela Allianz, detentora atual dos naming rights do estádio, que paga cerca de 25 milhões por ano.

Atualmente, o Verdão recebe 20% dos valores que a Allianz paga à WTorre pelos naming rights do estádio. Este percentual, no novo contrato com o Nubank, não seria alterado.

Tanto a WTorre como o Palmeiras entendiam que o acordo anterior, firmado com a Allianz ainda em 2014, estava desafado. Por isso, o clube vê com bons olhos uma nova parceria, com valores devidamente atualizados.

Para concluir a troca do nome da arena alviverde e anunciar o novo patrocinador, a WTorre precisa, obrigatoriamente, formalizar um acordo com a Allianz para a rescisão do atual contrato, válido até 2034.

A Allianz é dona dos naming rights do estádio palmeirense desde 2014, quando o palco foi inaugurado na Barra Funda, zona Oeste de São Paulo.

Próximos jogos do Palmeiras

Corinthians x Palmeiras (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 12/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Palmeiras x Sporting Cristal-PER (segunda rodada da Copa Libertadores)

Data e horário: 16/04 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)