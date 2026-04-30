Abel questiona sequência de jogos do Palmeiras na temporada e ironiza: "Não quero entender"

O calendário do Palmeiras na temporada incomoda o técnico Abel Ferreira, que manifestou irritação com o curto intervalo entre um jogo e outro. Após assumir a responsabilidade pelo empate por 1 a 1 com o Cerro Porteño, na noite da última quarta-feira, pela Libertadores.

O treinador português reclamou da falta de descanso, citou a sequência de jogos em ciclos "de dois em dois dias" e ironizou ao afirmar que não quer entender a organização da tabela.

"Vou continuar a focar naquilo que controlo, porque quando foco naquilo que controlo, sou muito bom. Quando eu não foco naquilo que eu controlo, faço aquilo que não devo e essa não é a minha função. A minha função é dotar os meus jogadores. Hoje não conseguimos ganhar, a responsabilidade é minha e seguimos porque temos um ciclo", admitiu.

"Aliás, acho que somos a única equipe que tem um ciclo de quatro jogos seguidos de dois em dois dias, não entendo porquê, mas também não quero entender, não vou fazer força nenhuma. Vou jogar, vamos viajar e preparar a equipe sempre da forma. Como for, seja onde for, contra quem for, jogar para ganhar", afirmou.

A sequência do Palmeiras

Antes de enfrentar o Cerro Porteño, no Paraguai, o Palmeiras já vinha de outros dois jogos com um espaço de dois dias entre eles. No dia 23 de abril, venceu o Jacuipense, no Allianz, pela ida da quinta fase da Copa do Brasil. Já no último dia 26, bateu o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.

O Verdão agora se prepara para enfrentar o Santos, no sábado, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, e terá apenas dois dias para se preparar para o clássico, no Allianz Parque. Na sequência, pega o Sporting Cristal-PER, em Lima, no dia 5 de maio, e terá o mesmo intervalo.

Classificação

Com esse empate, o Palmeiras perdeu a liderança do Grupo F e caiu para segundo lugar na chave, com cinco pontos, um a menos do que o líder Sporting Cristal-PER. O Cerro Porteño, por sua vez, fica em terceiro lugar, com quatro, enquanto o Junior Barranquilla-COL ocupa a última posição, com apenas um.

Já no Brasileiro, a equipe de Abel Ferreira segue liderando a competição, com 32 pontos, seis de vantagem sobre o vice-líder Flamengo.

Próximo jogo

Jogo: Palmeiras x Santos

Competição: Campeonato Brasileiro (14ª rodada)

Data e horário: 2 de maio de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp