Análise: em noite de pouca inspiração, Palmeiras segue eficaz e vence mais uma

*Por Thiago Henrique.

No último domingo, o Palmeiras chegou ao seu décimo triunfo no Campeonato Brasileiro ao vencer o Red Bull Bragantino por 1 a 0. O resultado marcou a 11ª partida consecutiva sem derrota do Verdão, que, apesar de não fazer um jogo de encher os olhos, segue liderando o Brasileirão.

A partida foi marcada pela escassez de chances para ambos os lados. Apesar de jogar em casa, o Bragantino criou apenas duas oportunidades claras de gol, o mesmo número do Palmeiras.

O maior diferencial do Palmeiras foi Carlos Miguel. Com duas intervenções fundamentais, no início de cada tempo, o goleiro foi decisivo para a vitória alviverde. Além disso, a jogada do gol - iniciada em um lançamento de Andreas, seguida por um bom passe de Sosa e finalizada com precisão por Flaco - garantiu o triunfo.

Mesmo com a vitória, o Palmeiras não foi criativo. João Martins, auxiliar do suspenso Abel Ferreira, reconheceu a falta de "nota artística", mas reforçou a prioridade pelo resultado - algo que tem sido a tônica da equipe no Campeonato Brasileiro.

Líder da competição, com 32 pontos - seis a mais que o vice-líder Flamengo -, o time de Abel Ferreira acumula vitórias magras, nas quais soube sofrer ao longo dos 90 minutos.

Este já é o quarto triunfo por 1 a 0 do Palmeiras no Brasileirão. O Alviverde superou Mirassol, São Paulo, Athletico-PR e Red Bull Bragantino por esse placar, reforçando sua solidez defensiva e força mental.

Apesar do campeonato ainda estar na 13ª rodada, tudo indica que Palmeiras e Flamengo devem, mais uma vez, disputar o título. Nesse cenário, a consistência defensiva do Alviverde surge como principal trunfo para a sequência da temporada.

Fase do Palmeiras

Com a vitória, o Palmeiras segue na liderança do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos - seis a mais que o Flamengo, vice-líder do torneio. Na Libertadores, o Alviverde também lidera seu grupo, com quatro pontos conquistados em duas rodadas.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Cerro Porteño x Palmeiras

Cerro Porteño x Palmeiras Competição : Copa Libertadores (terceira rodada)

: Copa Libertadores (terceira rodada) Data e horário : 29 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

: 29 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai.

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