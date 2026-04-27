Atuações do Palmeiras: Carlos Miguel garante vitória do Palmeiras

No último domingo, o Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado manteve a vantagem de seis pontos na liderança alviverde, e o goleiro Carlos Miguel foi o principal responsável pelo triunfo.

O arqueiro fez quatro defesas durante a partida, incluindo duas intervenções fundamentais. Ambas vieram em cabeceios de Lucas Barbosa - uma no início do primeiro tempo e outra no começo da etapa final.

Outros dois destaques do Palmeiras foram Giay e Flaco López. O lateral alviverde teve 10 contribuições defensivas, incluindo quatro bolas recuperadas e três desarmes. Já o atacante marcou o único gol da partida, na principal chance criada pelo Verdão.

O meia-atacante Felipe Anderson foi o principal ponto negativo do Palmeiras. O ex-jogador da Lazio entrou aos 13 minutos do segundo tempo e teve um desempenho abaixo, com um cartão amarelo, cinco perdas de posse de bola e três faltas cometidas.

Veja as notas dos jogadores do Palmeiras:

Fase do Palmeiras

Com a vitória, o Palmeiras segue na liderança do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos - seis a mais que o Flamengo, vice-líder do torneio. Na Libertadores, o Alviverde também lidera seu grupo, com quatro pontos conquistados em duas rodadas.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Cerro Porteño x Palmeiras

Cerro Porteño x Palmeiras Competição : Copa Libertadores (terceira rodada)

: Copa Libertadores (terceira rodada) Data e horário : 29 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

: 29 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai.

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