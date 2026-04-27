Auxiliar de Abel valoriza resultado e afirma que Paulinho precisa "estar preparado" para voltar

O Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 neste domingo e pode abrir nove pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Com Abel Ferreira suspenso, o auxiliar João Martins comandou a equipe e valorizou o resultado, apesar de reconhecer uma atuação abaixo do ideal.

"Se eu puder escolher entre nota artística e resultado, o resultado sempre é melhor. As equipes vivem de resultado. Podíamos ter sido um pouquinho melhores na forma artística, principalmente com a bola, mas quando não estamos tão inspirados há uma coisa que não pode faltar, que é empenho e intensidade, saber o que fazer quando não temos bola, porque saber defender também é um dom e defendemos muito bem, e também faz parte do jogo esse momento", afirmou.

Em um jogo de poucas oportunidades, o Palmeiras marcou aos 20 minutos do primeiro tempo, em contra-ataque finalizado por Flaco López. O Bragantino ameaçou em duas ocasiões, mas parou em boa atuação de Carlos Miguel, decisivo para garantir o triunfo.

"Hoje, falta saber se foi por demérito do adversário ou mérito nosso. Passamos mais tempo defendendo, mas o adversário teve duas boas oportunidades. O nosso goleiro esteve bem nas duas. O jogo se resume a isso e ganhamos mais três pontos para o Palmeiras", completou.

E o Paulinho?

João Martins também comentou a situação de Paulinho. O atacante não atua desde julho de 2025, quando enfrentou o Chelsea pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.

"A evolução do Paulinho está a ser boa. Temos lhe dado treinos muito idênticos à intensidade que ele vai apanhar no jogo, porque aqui não basta só ele começar a treinar e já está pronto para o jogo. Nós sentimos isso nos inícios das temporadas, nas pré-temporadas, que são muito curtas, e sabemos que às vezes há jogadores que estão a jogar e não estão preparados", explicou.

"Nós não podemos cometer esses erros com o Paulinho, foram muitos meses fora. Então, quando ele for relacionado, é porque temos a certeza que, se o treinador quiser, vai estar preparado para jogar o tempo que o treinador o colocar em campo. É isso que vai acontecer no dia em que ele voltar. Vamos ter a certeza que ele vai estar preparado para o tempo que precisarmos. Mas a evolução tem sido boa, os treinos são bons, e cada coisa no seu tempo", concluiu.

Fase do Palmeiras

Com a vitória, o Palmeiras torce por um tropeço do Flamengo, que enfrenta o Atlético Mineiro na Arena MRV. Caso o time mineiro vença, o Alviverde mantém a vantagem de nove pontos na liderança do Brasileirão.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Cerro Porteño x Palmeiras

Cerro Porteño x Palmeiras Competição : Copa Libertadores (terceira rodada)

: Copa Libertadores (terceira rodada) Data e horário : 29 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

: 29 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai.

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