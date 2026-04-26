Palmeiras vence Bragantino e seca o Flamengo para aumentar vantagem

O Palmeiras chegou ao décimo triunfo no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Alviverde venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, pela 13ª rodada. O gol da vitória foi marcado por Flaco López, que encerrou um jejum de seis jogos sem marcar na competição.
Situação da tabela
Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 32 pontos e se mantém isolado na ponta. A equipe abriu nove pontos de vantagem sobre o Flamengo, segundo colocado, e torce por um tropeço do rival diante do Atlético Mineiro, em duelo que acontece neste domingo, às 20h30 (de Brasília), na Arena MRV.
Do outro lado, o Bragantino caiu para a nona posição, com 17 pontos - seis atrás do São Paulo, quarto colocado do Campeonato Brasileiro.
📋 Resumo do jogo
🔴🔵 RED BULL BRAGANTINO 0 x 1 PALMEIRAS 🟢⚪
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro (13ª rodada)
🏟️ Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
📅 Data: 26 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: às 18h30 (de Brasília)
🟨 Cartões amarelos: Juninho Capixaba (Red Bull Bragantino); Gustavo Gómez, Felipe Anderson e Giay (Palmeiras)
🟥 Cartões vermelhos: nenhum.
Arbitragem
- Árbitro: João Vitor Gobi (SP)
- Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)
- VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Gols
- ⚽ Flaco López, aos 20' do 1ºT (Palmeiras)
🔴🔵 Red Bull Bragantino
Tiago Volpi; Andrés Hurtado (Nacho Sosa), Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel (Gustavinho), Matheus Fernandes (Rodriguinho) e Lucas Barbosa; Eduardo Sasha (Vinicinho), Isidro Pitta e Henry Mosquera (Herrera).
Técnico: Vágner Mancini
🟢⚪ Palmeiras
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira (Lucas Evangelista), Allan (Felipe Anderson) e Arias (Khellven); Sosa (Emiliano Martínez) e Flaco López (Maurício).
Técnico: João Martins (interino)
Como foi o jogo?
Primeiro tempo
O Red Bull Bragantino começou melhor e criou a primeira grande chance logo aos quatro minutos. Após cruzamento de Mosquera, Lucas Barbosa cabeceou forte, mas parou em grande defesa de Carlos Miguel. Os mandantes seguiram superiores no início, mas desperdiçaram boas oportunidades com Gustavo Marques e Isidro Pitta.
A resposta do Palmeiras veio aos 20 minutos. Andreas Pereira lançou para Sosa, que venceu a marcação e passou para Flaco López finalizar de primeira e abrir o placar. Após o gol, o ritmo caiu e as equipes passaram a criar pouco. Já nos acréscimos, aos 46, Eduardo Sasha recebeu de Mosquera, mas finalizou mal, mantendo a vantagem alviverde até o intervalo.
Segundo tempo
O segundo tempo começou com uma grande chance para o Palmeiras. Logo aos dois minutos, Andreas cobrou escanteio, Gustavo Gómez desviou e Sosa cabeceou com perigo, mas a bola passou rente à trave direita de Volpi. A resposta do Red Bull Bragantino veio oito minutos depois: após cruzamento de Pitta, Lucas Barbosa ganhou de Gustavo Gómez pelo alto e cabeceou forte, porém, parou em mais uma boa defesa de Carlos Miguel.
Após as boas chances no início do segundo tempo, as equipes perderam intensidade e pouco produziram até o fim. O Bragantino chegou a ter mais posse de bola, mas encontrou dificuldade diante da solidez defensiva do Palmeiras, que conseguiu segurar o resultado e garantir a vitória pelo placar mínimo.
Próximos jogos
Red Bull Bragantino
- Jogo: Red Bull Bragantino x River Plate
- Competição: Copa Sul-Americana (terceira rodada)
- Data e horário: 30 de abril de 2026 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
Palmeiras
- Jogo: Cerro Porteño x Palmeiras
- Competição: Copa Libertadores (terceira rodada)
- Data e horário: 29 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai.
