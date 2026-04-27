Piquerez vai ao gramado e avança em recuperação no Palmeiras após cirurgia

O lateral esquerdo Piquerez deu passo importante em sua recuperação no Palmeiras após uma cirurgia no tornozelo direito, realizada no dia 31 de março. Na manhã desta segunda-feira, o uruguaio cumpriu cronograma interno e fez corridas leves com a fisioterapia do Núcleo de Saúde e Performance no gramado.

Piquerez sofreu uma entorse no tornozelo direito no amistoso entre Uruguai e Inglaterra, em Wembley, que aconteceu no dia 27 de março. O jogador teve constatada uma ruptura do ligamento no local e passou por cirurgia logo em seguida.

A opção pela cirurgia ocorreu, inclusive, entre outros motivos, pela vontade do jogador de se recuperar quanto antes e poder disputar a Copa do Mundo, entre junho e julho deste ano.

Durante o processo de recuperação, o Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras e a seleção uruguaia mantêm contatos diários sobre a situação do atleta, que tenta se recuperar o mais rápido possível para ficar à disposição de Bielsa para o Mundial.

Sem Piquerez, Abel Ferreira fez alguns testes na lateral esquerda. Jefté, que era a opção imediata, sofreu uma lesão na coxa direita logo depois e foi desfalque por cinco jogos, retornando apenas contra o Jacuipense, na última semana. Nesse período, o treinador alternou entre Arthur, Cria da Academia, e Khellven, improvisado.

No momento, Arthur vem de três jogos consecutivos como titular.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Cerro Porteño x Palmeiras

Cerro Porteño x Palmeiras Competição : Copa Libertadores (3ª rodada)

: Copa Libertadores (3ª rodada) Data e horário : 29 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

: 29 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai.

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