Abel e comissão chegam a 250 vitórias no comando do Palmeiras

Na noite do último domingo, o Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques. Além de manter a vantagem na liderança do Brasileirão, o resultado teve um gosto especial para Abel Ferreira e sua comissão técnica, que chegaram ao triunfo de número 250 no comando do clube.

A comissão técnica portuguesa foi anunciada pelo Palmeiras no fim de outubro de 2020. De lá para cá, o Verdão disputou 424 jogos, com as 250 vitórias, 97 empates e 77 derrotas. Além disso, são 11 títulos conquistados, o que coloca Abel como o técnico mais vencedor da história do Alviverde, superando Oswaldo Brandão, antigo detentor do recorde.

São quatro Campeonatos Paulistas (2022, 2023, 2024 e 2026), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Nesse período, Abel dividiu a beira do gramado com membros de sua comissão quando precisou cumprir suspensão, como nos últimos jogos do Brasileirão. O técnico comandou a equipe em 385 jogos, com 229 vitórias. Já o auxiliar técnico João Martins esteve em 35 partidas, triunfando 19 vezes. Já Vitor Castanheira foi o "treinador" em três ocasiões, com um resultado positivo. Por fim, Carlos Martinho tem uma vitória em um jogo.

Desde sua chegada ao clube, Abel conquistou pelo menos um título por temporada, exceto em 2025. O técnico, que é o mais longevo do futebol brasileiro, ainda ostenta a marca de mais finais pelo Palmeiras, com 15 decisões.

Fase do Palmeiras

Com a vitória, o Palmeiras segue na liderança do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos - seis a mais que o Flamengo, vice-líder do torneio. Na Libertadores, o Alviverde também lidera seu grupo, com quatro pontos conquistados em duas rodadas.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Cerro Porteño x Palmeiras

Cerro Porteño x Palmeiras Competição : Copa Libertadores (terceira rodada)

: Copa Libertadores (terceira rodada) Data e horário : 29 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

: 29 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai.

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