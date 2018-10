Jair admite que time titular do Corinthians jogou sem treinar junto

Jair Ventura admitiu, após o revés para o Cruzeiro na final da Copa do Brasil, que não chegou a treinar com seus 11 titulares escolhidos para iniciar a decisão dessa quarta-feira pelo Corinthians. O assunto foi levantado pelos próprios jogadores e confirmado pelo treinador.

“Não deu para treinar todos, porque muitos deles não tinham condições. Alguns jogadores jogaram contra o Santos. O Léo Santos jogou contra o Santos, o Gabriel jogou contra o Santos. Por conta dessa situação, não deu para pôr todo mundo junto, mas o que mais acontece é jogar sem treinar. Foi assim contra o Palmeiras, contra o Flamengo, coisa mais normal dentro do futebol por conta desse calendário apertado”, explicou o comandante alvinegro.

Pedrinho e Cássio comentaram o assunto na zona mista e, apesar de admitirem uma certa surpresa com a escalação, reforçaram a tese de que a situação não chega a ser incomum.

“A gente ficou sabendo na preleção, mas é algo normal. Cada um entrou em campo e buscou fazer o seu melhor, infelizmente a vitória não veio”, disse o jovem atacante, que teve seu gol anulado nessa quarta.

“Olha, independentemente se treinou ou não, não teve nada de muito diferente na escalação. O centroavante jogou de centroavante. O Emerson jogou a carreira toda na beirada. O Romero jogou várias vezes pela esquerda. Não teve nada de muito diferente. Já estamos em outubro, falta um mês e meio para acabar o ano. Não ia ser em dois treinos que a gente ia aprender alguma coisa, sendo que cada um fez o que estava acostumado a fazer”, determinou o capitão Cássio.

As maiores surpresas de Jair Ventura foram as entradas de Jonathas e Emerson Sheik. Pedrinho, Clayson e Vital entraram só no segundo tempo. Além disso, Gabriel ganhou oportunidade no lugar de Douglas.