Herói do Atlético-MG, Éverson cita ídolo Victor após brilhar nos pênaltis

O goleiro Éverson foi o grande nome da classificação do Atlético-MG às oitavas de final da Copa do Brasil. Após a derrota por 2 a 1 para o Ceará no tempo normal, nesta quarta-feira, no Castelão, o arqueiro, que defendeu duas cobranças e converteu o pênalti decisivo na disputa, citou Victor, um dos maiores ídolos do clube.

🖤🤍 𝐅𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐌 𝐃𝐄 𝐉𝐎𝐆𝐎: NOS PÊNALTIS, COM O BRILHO DE EVERSON, O GALO ESTÁ CLASSIFICADO PARA AS OITAVAS DA COPA DO BRASIL! ⚽ PASCINI MARCOU O GOL ATLETICANO NO TEMPO NORMAL! #VamoGalo #CSCxCAM pic.twitter.com/909Q3qfyzg — Atlético (@Atletico) May 14, 2026

“Montanha-russa de emoções”

Éverson destacou as dificuldades enfrentadas pelo Galo durante a partida, principalmente após a expulsão de Cissé aos quatro minutos do primeiro tempo.

“Montanha-russa de emoções. Tivemos uma vantagem em casa e com quatro minutos perdemos a vantagem e também um jogador. Jogar aqui é muito difícil. O gramado acaba infelizmente não ajudando. Com um a menos ficou mais difícil ainda”, afirmou.

O goleiro também valorizou a reação no segundo tempo. A equipe conseguiu levar a decisão para os pênaltis com gol de Kauã Pascini nos minutos finais.

“Tomamos o segundo gol e no segundo tempo conseguimos nos fechar mais. Na única oportunidade que tivemos, o Pascini foi feliz e nos colocou na disputa. Mais uma vez, pude ser muito feliz e ajudar a equipe com duas defesas e um pênalti convertido”, completou.

Comparação com Victor

Éverson ainda falou sobre a responsabilidade de defender o gol do Atlético-MG em disputas por pênaltis e relembrou Victor, ídolo histórico do clube.

“Uma responsabilidade muito grande. O antecessor era o Victor. São Victor, o maior goleiro da história do clube, peça importante no título da Libertadores em decisão de pênalti. Então, sempre quando tem disputa o torcedor do Galo está acostumado a colocar confiança no goleiro”, disse.

“Deus vem me abençoando. Das últimas três disputas, pude fazer duas defesas e converter a quinta cobrança. Muito feliz em ajudar o clube que me alavancou e me fez chegar até a Seleção Brasileira”, acrescentou.

Foco na sequência

Por fim, o arqueiro pediu união do elenco para mudar o ambiente em meio às críticas pelos resultados recentes e projetou os próximos compromissos da equipe.

“Tem que trazer confiança. É muita coisa negativa, cabe a nós se fecharmos e trazer o torcedor do nosso lado, coisas positivas. Hoje, apesar da dificuldade, foi uma classificação. Agora temos um jogo importante dentro da nossa casa contra o Mirassol e também buscamos a classificação na Sul-Americana”, concluiu.

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