Cruzeiro confirma fama de carrasco de paulistas na Copa do Brasil

O hexacampeonato do Cruzeiro na Copa do Brasil, conquistado na noite desta quarta-feira com a vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians na Arena, confirmou ao clube mineiro o status de carrasco dos três grandes da capital paulista na história da competição.

Dos seis títulos da Raposa, três foram conquistados sobre o chamado Trio de Ferro. Tudo começou em 1996, quando o Cruzeiro superou o poderoso Palmeiras da Parmalat após um empate por 1 a 1 no Mineirão e uma vitória por 2 a 1 em pleno Palestra Itália.

Quatro anos depois foi a vez de o São Paulo ser a vítima dos mineiros. Após um empate sem gols no Morumbi, o time celeste arrancou uma virada por 2 a 1 no Mineirão com um gol de falta de Geovanni, aos 45 minutos do segundo tempo.

O título sobre o Corinthians, portanto, completou a trinca de conquistas cruzeirenses sobre os rivais da capital paulista na Copa do Brasil. O caneco veio graças à vitória por 1 a 0 na primeira final, disputada na última quarta-feira, no Mineirão.

A campanha do Cruzeiro na edição 2018 da Copa do Brasil dá ainda mais força ao status de carrasco de paulistas. Por ter disputado a Libertadores, a Raposa iniciou sua participação no torneio nacional nas oitavas de final, fase em que eliminou o Atlético-PR depois de ter vencido por 2 a 1 na Arena da Baixada e empatado por 1 a 1 no Mineirão.

A partir de então, os mineiros se depararam apenas com paulistas. Nas quartas, despachou o Santos nos pênaltis. Com uma vitória por 1 a 0 no Allianz Parque e um empate por 1 a 1 em casa, eliminou o Palmeiras nas semifinais, antes de superar o Corinthians na decisão.