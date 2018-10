Derrota corintiana em decisão registra maior renda da Arena

A Arena Corinthians registrou na noite desta quarta-feira a maior renda desde sua inauguração, em 2014. Ocupado por 45.978 mil pagantes, o estádio arrecadou R$ 5.108.151,00 com a segunda final da Copa do Brasil, conquistada pela sexta vez pelo Cruzeiro, que venceu o duelo decisivo por 2 a 1 – a ida terminou com o placar de 1 a 0 para os mineiros.

A marca supera e muito os R$ 3,66 milhões arrecadados com os 44.249 pagantes na vitória do Alvinegro por 2 a 1 sobre o Flamengo no dia 26 de setembro, em duelo válido pela segunda semifinal do torneio.

Ainda assim, a arrecadação desta noite não chega nem perto de superar os R$ 12.323.925 registrados quando a Seleção Brasileira recebeu o Paraguai, em março de 2017, em uma vitória por 3 a 0. Tais cifras, portanto, dificilmente serão ultrapassadas em jogos envolvendo clubes.

A Arena Corinthians completou na noite desta quarta-feira seu 152º jogo do Timão. Em seu estádio, o Alvinegro tem o seguinte retrospecto: 99 vitórias, 37 empates e apenas 16 derrotas. Neste período, o Timão conquistou o Campeonato Brasileiro de 2015 e 2017 e o Paulista em 2017 e 2018.