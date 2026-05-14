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Cavaliers vencem os Pistons e abrem 3 a 2 nas semifinais do Leste na NBA

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Foto por GREGORY SHAMUS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 14/05/2026 às 00:25 • Atualizado 14/05/2026 às 00:32

O Cleveland Cavaliers conquistou nesta quarta-feira uma vitória por 117 a 113, na prorrogação, diante do Detroit Pistons, e abriu 3 a 2 no placar geral desta semifinal da Conferência Leste da NBA.

Os Cavs, que somam três vitórias consecutivas, estão a apenas um triunfo de alcançar a final de conferência pela primeira vez desde 2018.

Jogo e situação da série

O veterano James Harden, com 30 pontos, liderou os Cavaliers, que buscaram a virada após estarem 15 pontos atrás no placar, na quadra de Detroit, primeiro colocado do Leste.

Os Pistons de Cade Cunningham, que chegou a 39 pontos e 9 assistências, agora estão obrigados a vencer o sexto duelo, na sexta-feira, em Cleveland, e um sétimo e decisivo jogo no domingo, em Detroit.

*Conteúdo produzido pela AFP

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