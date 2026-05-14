Cavaliers vencem os Pistons e abrem 3 a 2 nas semifinais do Leste na NBA

O Cleveland Cavaliers conquistou nesta quarta-feira uma vitória por 117 a 113, na prorrogação, diante do Detroit Pistons, e abriu 3 a 2 no placar geral desta semifinal da Conferência Leste da NBA.

Os Cavs, que somam três vitórias consecutivas, estão a apenas um triunfo de alcançar a final de conferência pela primeira vez desde 2018.

CLUTCH BOARD BY JAMES HARDEN 🤯 CAVS TAKE GAME 5 ON THE ROAD! ONE WIN AWAY FROM THE EAST FINALS. pic.twitter.com/xvOv64Wc1H — NBA (@NBA) May 14, 2026

Jogo e situação da série

O veterano James Harden, com 30 pontos, liderou os Cavaliers, que buscaram a virada após estarem 15 pontos atrás no placar, na quadra de Detroit, primeiro colocado do Leste.

Os Pistons de Cade Cunningham, que chegou a 39 pontos e 9 assistências, agora estão obrigados a vencer o sexto duelo, na sexta-feira, em Cleveland, e um sétimo e decisivo jogo no domingo, em Detroit.

*Conteúdo produzido pela AFP