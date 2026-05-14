Apostas

Palmeiras x Santos pelo Paulistão F: onde assistir, arbitragem e prováveis escalações

Imagem ilustrativa para a matéria
(Foto: Guilherme Veiga/Palmeiras)
Victoria Romanelli foto de perfil

Por Victoria Romanelli em São Paulo, SP

Publicado 14/05/2026 às 00:22

Palmeiras e Santos se enfrentam na noite desta quinta-feira pela segunda rodada do Paulistão F. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), na Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP).

Onde assistir ao vivo?

  • TV: Record News
  • Streaming: HBO Max
  • Youtube: CazéTV

Como chegam as equipes?

O Palmeiras vem de uma vitória por 5 a 0 sobre o Mirassol na estreia do Paulistão F. Com o resultado, as Palestrinas assumiram a liderança do Estadual. O Santos, por sua vez, saiu derrotado pela Ferroviária por 2 a 1, na estreia.

Já no Brasileirão, o Palmeiras é o vice-líder, com 21 pontos, quatro a menos que o líder Corinthians. A equipe comandada por Rosana Augusto tem seis vitórias, três empates e uma derrota na competição nacional. Enquanto isso, as Sereias da Vila ocupam o 11° lugar, com 14 pontos em dez rodadas. São três vitórias, cinco empates e duas derrotas.

Palmeiras e Santos já se enfrentaram uma outra vez nesta temporada. Na oportunidade, no dia 27 de abril, o duelo terminou empatado sem gols, no Allianz Parque, pela oitava rodada do Brasileiro feminino.

Prováveis escalações

🟢⚪ Palmeiras

Kate Tapia; Rhay Coutinho, Giovanna Campiolo, Fe Palermo e Raissa Bahia; Duda Santos, Ingryd Lima, Diany; Greicy Landazury, Bia Zaneratto e Taina Maranhão.
Técnica: Rosana Augusto

⚫⚪ Santos

Taty Amaro; Leticia Santos, Rafa Martins, Ana Alice, Larissa Vasconcelos e Katrine; Suzane Pires, Larroquette e Evelin Bonifácio; Eudimilla e Carol Baiana.
Técnico: Marcelo Frigério

Arbitragem

  • Árbitra: Marianna Nanni Batalha
  • Assistentes: Rodrigo Meirelles Bernardo e Eduarda Gomide Rubio
  • VAR: Marcio Mattos dos Santos

Próximos jogos

Palmeiras

Jogo: Palmeiras x Botafogo
Competição: Campeonato Brasileiro feminino (12ª rodada)
Data e hora: 18 de maio de 2026 (segunda-feira), às 21h (de Brasília)
Local: Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP)

Santos

Jogo: Santos x Red Bull Bragantino
Competição: Campeonato Brasileiro feminino (12ª rodada)
Data e hora: 17 de maio de 2026 (terça-feira), às 18h (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Ficha técnica
🟢⚪ Palmeiras x Santos ⚫⚪

Competição: Campeonato Paulista F (2ª rodada)
Data: 14 de maio de 2026 (quinta-feira)
Horário: às 19h30 (de Brasília)
Local: Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP)

Conteúdo Patrocinado