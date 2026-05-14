Palmeiras x Santos pelo Paulistão F: onde assistir, arbitragem e prováveis escalações

Palmeiras e Santos se enfrentam na noite desta quinta-feira pela segunda rodada do Paulistão F. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), na Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP).
Onde assistir ao vivo?
- TV: Record News
- Streaming: HBO Max
- Youtube: CazéTV
Como chegam as equipes?
O Palmeiras vem de uma vitória por 5 a 0 sobre o Mirassol na estreia do Paulistão F. Com o resultado, as Palestrinas assumiram a liderança do Estadual. O Santos, por sua vez, saiu derrotado pela Ferroviária por 2 a 1, na estreia.
Já no Brasileirão, o Palmeiras é o vice-líder, com 21 pontos, quatro a menos que o líder Corinthians. A equipe comandada por Rosana Augusto tem seis vitórias, três empates e uma derrota na competição nacional. Enquanto isso, as Sereias da Vila ocupam o 11° lugar, com 14 pontos em dez rodadas. São três vitórias, cinco empates e duas derrotas.
Palmeiras e Santos já se enfrentaram uma outra vez nesta temporada. Na oportunidade, no dia 27 de abril, o duelo terminou empatado sem gols, no Allianz Parque, pela oitava rodada do Brasileiro feminino.
Prováveis escalações
🟢⚪ Palmeiras
Kate Tapia; Rhay Coutinho, Giovanna Campiolo, Fe Palermo e Raissa Bahia; Duda Santos, Ingryd Lima, Diany; Greicy Landazury, Bia Zaneratto e Taina Maranhão.
Técnica: Rosana Augusto
⚫⚪ Santos
Taty Amaro; Leticia Santos, Rafa Martins, Ana Alice, Larissa Vasconcelos e Katrine; Suzane Pires, Larroquette e Evelin Bonifácio; Eudimilla e Carol Baiana.
Técnico: Marcelo Frigério
Arbitragem
- Árbitra: Marianna Nanni Batalha
- Assistentes: Rodrigo Meirelles Bernardo e Eduarda Gomide Rubio
- VAR: Marcio Mattos dos Santos
Próximos jogos
Palmeiras
Jogo: Palmeiras x Botafogo
Competição: Campeonato Brasileiro feminino (12ª rodada)
Data e hora: 18 de maio de 2026 (segunda-feira), às 21h (de Brasília)
Local: Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP)
Santos
Jogo: Santos x Red Bull Bragantino
Competição: Campeonato Brasileiro feminino (12ª rodada)
Data e hora: 17 de maio de 2026 (terça-feira), às 18h (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Ficha técnica
🟢⚪ Palmeiras x Santos ⚫⚪
Competição: Campeonato Paulista F (2ª rodada)
Data: 14 de maio de 2026 (quinta-feira)
Horário: às 19h30 (de Brasília)
Local: Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP)