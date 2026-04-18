Corinthians terá Hugo no gol e duas mudanças para encarar o Vitória; veja escalações

O Corinthians está definido para a partida de logo mais contra o Vitória, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma longa lista de desfalques, o técnico Fernando Diniz foi forçado a promover alterações no sistema defensivo e no meio-campo do Timão, trazendo a primeira escalação modificada desde sua chegada.
Corinthians e Vitória duelam na noite deste sábado, a partir das 20h (de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA).
O Timão ainda promove uma homenagem ao ídolo do basquete Oscar Schmidt, que faleceu na última sexta-feira. O volante Raniele, camisa 14, levará o nome do ex-atleta na camisa no duelo deste sábado. Este era o número utilizado pela lenda, que chegou a defender as cores do Corinthians entre 1995 e 1997.
Corinthians escalado
Fernando Diniz foi obrigado a fazer mudanças no Corinthians após ganhar novas baixas para o confronto. Pedro Milans é novidade no lugar de Matheuzinho, enquanto Carrillo foi o escolhido para compor o meio-campo na vaga de André, uma vez que o lateral direito e o volante estão suspensos.
Hugo Souza foi punido pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), mas o Timão entrou com pedido de efeito suspensivo, concedido pelo órgão neste sábado, e o goleiro vai para o jogo. O restante do time é o mesmo da vitória sobre o Santa Fe, na quarta-feira, pela Libertadores.
O Corinthians vai a campo com: Hugo Souza; Pedro Milans, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Garro e Bidon; Kayke e Yuri Alberto.
- Desfalques: André e Matheuzinho (suspensos), Memphis (estiramento no músculo anterior da coxa direita), Gui Negão (estiramento na coxa direita), Tchoca (dores na região do púbis), Charles (lesão no tornozelo direito) e Hugo (cirurgia no joelho direito).
Vitória definido
Do outro lado, o técnico Jair Ventura poderá contar com Cacá. O Vitória decidiu escalar o zagueiro mediante o pagamento da multa de R$ 1 milhão ao Corinthians, que emprestou o jogador. Erick, recuperado de uma lesão no pé direito, reforça o Leão.
A escalação do Vitória tem: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque Gonçalves, Baralhas e Martínez; Matheuzinho, Erick e Renato Kayzer.
- Desfalques: Claudinho, Marinho, Pedro Henrique e Riccieli (transição física); Jamerson, Neris, Fabri, Camutanga, Edu, Rúben Ismael, Mateus Silva e Dudu (lesionados).
Como chegam as equipes?
O Corinthians ganhou do Santa-FE-COL por 2 a 0, em casa, pela Libertadores, mas precisa reencontrar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro, já que não vence há oito partidas. O Timão iniciou a rodada na 16ª posição, com 10 pontos. O Vitória, enquanto isso, vem de triunfo sobre o São Paulo e aparece no 10º lugar, com 14 pontos.
Arbitragem do confronto
- Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
- Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ
- VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)