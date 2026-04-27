STJD denuncia Corinthians por provocação ao Vasco, e André pode pegar gancho após expulsão

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou o Corinthians e o volante André, da equipe paulista, por ocorrências na vitória sobre o Vasco, no último domingo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, o Timão pode ter que pagar multa, enquanto o atleta corre risco de pegar um gancho pela expulsão.

André foi denunciado com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por "praticar jogada violenta". O jogador recebeu um cartão vermelho aos 45 minutos do primeiro tempo após uma forte entrada em Thiago Mendes. O meia pode pegar até seis jogos de suspensão. Ele já é baixa confirmada para o duelo contra o Mirassol.

Provocação pode render multa ao Corinthians

Após o apito final, o telão da Neo Química Arena, palco do jogo entre Corinthians e Vasco, exibiu a frase "Itaquera virou baile", em provocação ao time carioca. A situação foi enquadrada no artigo 191, com multa prevista entre R$ 100 e R$ 100 mil. A situação, porém, não foi relatada em súmula.

Que atuação, meu goleiro! 🛡️ Kauê chamou a responsabilidade ontem à tarde. 🏴🏳️#VaiCorinthians pic.twitter.com/xSCQvJ8NPS — Corinthians (@Corinthians) April 27, 2026

Outros problemas

Por outro lado, o árbitro Davi Lacerda de Oliveira registrou outras duas ocorrências que podem prejudicar o Timão. O árbitro relatou um "sumiço" das bolas para reposição durante o segundo tempo, ao lado da meta de Kauê, e uma cusparada de um torcedor contra a arbitragem e o policiamento na Neo Química Arena. A pena, para ambos os casos, varia de R$ 100 até R$ 100 mil.

De acordo com o documento, no final do primeiro tempo, quando a equipe de arbitragem deixava o gramado da Neo Química Arena, um torcedor, que se encontrava do lado destinado à torcida mandante e posteriormente identificado pela Polícia, cuspiu em direção à arbitragem e ao policiamento.

Volante do Vasco também pode ser punido

O meio-campista do Vasco, Thiago Mendes, também apareceu na denúncia do STJD. Após o apito final, o jogador criticou a arbitragem, sugerindo favorecimento ao Corinthians.

“O árbitro apitou bastante para o Corinthians, não sei se era a pressão da torcida contra ele. Infelizmente, é o futebol. Quando a pressão é grande para eles, eles apitam para o time da casa”, disse Thiago Mendes na zona mista da Neo Química Arena.

Corinthians no Brasileirão

No Campeonato Brasileiro, o Corinthians figura na 14ª posição, com 15 pontos. A vitória sobre o Vasco, na última rodada, garantiu a saída do time da zona de rebaixamento e o fim da sequência de nove jogos sem vencer na competição nacional.

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Próximo jogo do Corinthians

Jogo: Corinthians x Peñarol

Competição: Copa Libertadores (3ª rodada)

Data e horário: 30 de abril de 2026 (quinta-feira) às 21h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo