Diniz elogia atuação de Raniele e diz que tem nova opção na lateral do Corinthians: "Brilhante"

Fernando Diniz teve dor de cabeça para escalar o Corinthians para o jogo contra o Vasco, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem Matheuzinho, o treinador optou por improvisar Raniele na lateral direita e obteve boa resposta. Diniz elogiou a partida do atleta e disse que ganha nova opção no setor para quando tiver baixa.

"A gente pensou, especificamente, para o jogo de hoje. O Andrés Gómez é um jogador muito desequilibrante, é o jogador que tem mais dribles no Campeonato Brasileiro, leva muita vantagem no um contra um. E o Raniele fez uma partida brilhante hoje. Está de parabéns. Obviamente, com a partida de hoje, ele passa a ser opção, numa eventualidade. Mas o mais importante é que ele é um jogador que sempre dá a cara, defende o time e cada vez mais, tem muito a cara do Corinthians", avaliou Diniz.

Suspensão de Matheuzinho obrigou mudança

Matheuzinho cumpriu suspensão devido à suspensão do STJD após a expulsão no clássico contra o Palmeiras, no dia 12 de abril. Na oportunidade, ele recebeu o cartão vermelho após acertar o rosto de Flaco López com a mão. Após o julgamento, o atleta pegou um gancho de mais dois jogos e foi baixa no empate contra o Vitória e na vitória sobre o Vasco.

Outra opção no setor seria Pedro Milans. O uruguaio foi titular na última rodada do Brasileiro.

Com a ida de Raniele para a lateral direita, Allan ganhou chance no meio-campo ao lado de Rodrigo Garro e André. Este último foi expulso aos 45 minutos no duelo com o Cruzmaltino após uma dura entrada em Thiago Mendes. Assim, o Timão teve que segurar a pressão do Vasco para sair com os três pontos.

Mesmo fora de sua posição de origem, Raniele foi peça importante do ponto de vista tático. Teve boas ações defensivas, somou três desarmes e ainda finalizou uma vez ao gol. Este foi o 22º jogo do meio-campista na temporada. Ele foi titular em 18 oportunidades e entrou ao longo das partidas em outras quatro.

Situação do Corinthians

Com a vitória sobre o Vasco, o Corinthians ganhou um fôlego no Brasileirão e saiu da zona do rebaixamento. O Timão chegou a 15 pontos e subiu do 17° para o 14° lugar, a um ponto de distância do Santos, que abre o Z4. Agora, o Timão volta o foco para manter os 100% de aproveitamento na Libertadores. No torneio continental, a equipe de Diniz lidera o Grupo E, com seis pontos conquistados.

Próximo jogo do Corinthians

Jogo : Corinthians x Peñarol

: Corinthians x Peñarol Competição : Copa Libertadores (3ª rodada)

: Copa Libertadores (3ª rodada) Data e horário : 30 de abril de 2026 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)

: 30 de abril de 2026 (quinta-feira), às 21h (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

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