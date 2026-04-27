Lingard explica vinda ao Brasil e se surpreende com torcida do Corinthians: "Nunca tinha vivenciado isso"

Jesse Lingard falou pela primeira vez desde que chegou ao Corinthians, em março deste ano. O meia-atacante, que se tornou o primeiro inglês na história a atuar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, deu entrevista à imprensa da Inglaterra e explicou a vinda ao futebol brasileiro.

"Ainda é futebol de alto nível. Acho que posso jogar em alto nível. Para mim, era apenas uma questão de competição - o quão grande é o clube aqui, o quão grande é a liga. Recebi propostas, mas ainda assim quis me testar. Vim para cá para levantar um troféu", disse Lingard à BBC.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Cobranças da torcida

Mesmo com pouco tempo no Corinthians, Lingard já sentiu a pressão dos torcedores por resultados melhores e se surpreendeu com o clima de cobrança. Ainda sob o comando do técnico Dorival Júnior, o Timão vivenciou uma série de resultados ruins, o que resultou na cobrança da Gaviões da Fiel, principal organizada do clube. Os uniformizados foram ao CT Dr. Joaquim Grava e cobraram o grupo no dia 2 de abril.

Quatro dias depois, após uma nova derrota e a demissão de Dorival Júnior, torcedores estiveram na porta do CT novamente e fizeram duras cobranças a alguns atletas que saíram pela porta da frente, como Raniele, Charles, Vitinho e Kaio César.

"Nunca tinha vivenciado isso antes. Torcedores entrando no centro de treinamento, conversando com a gente. Você vê a paixão deles para que a gente se saia bem e vença. Isso só nos dá mais motivação para vencer no dia do jogo. Quando você não atinge as expectativas, é claro que será alvo de críticas", relatou o inglês de 33 anos.

Desafio com o idioma

Lingard afirmou que deseja tornar sua experiência no Brasil ainda mais completa e, para isso, busca entender melhor português. O inglês explicou como tem conversado com os jogadores e deixou claro seu desejo em aprender a língua portuguesa.

"Alguns jogadores falam um pouco de inglês e traduzem um pouco. Mas eu quero aprender português. O coreano foi muito difícil. Aprendi algumas palavras, mas sinto que aqui eu realmente poderia aprender o idioma", concluiu o jogador.

Desde que chegou ao Corinthians, Lingard já jogou oito jogos e marcou um gol com a camisa do Timão. Seu contrato vai até dezembro de 2026, com possibilidade de renovação automática por mais um ano em caso de cumprimento de metas.