Corinthians e Flamengo vão decidir mata-mata em SP pela sexta vez

O equilíbrio entre Corinthians e Flamengo não se dá apenas no confronto pela semifinal da Copa do Brasil, a ser decidido nessa quarta-feira à noite, em Itaquera. Historicamente o duelo interestadual costuma ser bastante acirrado, e os números estão aí para provar essa tese. Uma curiosidade em meio a essa disputa é o fato de todos os encontros de mata-mata terem sido decididos em São Paulo.

Deixando de lado o atual embate, foram cinco Corinthians x Flamengo eliminatórios até aqui. O Rubro-Negro saiu com a classificação em três deles, enquanto o Timão passou em duas oportunidades. A chance do time do Parque São Jorge de igualar esse retrospecto é nessa quarta.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Por outro lado, caso avance à final da Copa do Brasil, o Corinthians abrirá vantagem na estatística geral. Os alvinegros comemoraram apenas uma vitória a mais que os flamenguistas antes da bola rolar às 21h45, em Itaquera (52 a 51, além de 29 empates).

A única discrepância em todo esse equilíbrio se mostra quando o assunto se remete ao palco da partida dessa quarta. Na Arena, os donos da casa somam duas vitórias e um empate diante dos rivais cariocas.

Leia também:

Jair não revela escalação, mas garante Corinthians diferente

Romero e Díaz são convocados, perdem clássico e possível final

Há dois anos, Romero brilhou contra o Flamengo em tarde inspirada

Árbitro que apitará Corinthians x Flamengo já foi alvo de reclamações rubro-negras

Corinthians volta a negociar com o lateral Michel, ex-Las Palmas

Sem invasão, Fiel faz a festa em treino aberto antes de decisão

Relembre os confrontos em mata-mata:

Campeonato Brasileiro 1984 – Quartas-de-final

FLAMENGO 2 X 0 CORINTHIANS

Data: 29 de abril de 1984

Local: Maracanã (Rio de Janeiro)

Juiz: Romualdo Arpi Filho

Público: 98.656

Gols: Élder 27 do 1º; Bebeto 8 do 2º

Flamengo: Filliol; Leandro, Figueiredo, Mozer e Júnior; Bigu, Adílio (Lico) e Tita; Élder, Bebeto e Edmar (João Paulo).

Técnico: Cláudio Garcia.

Corinthians: Carlos; Edson Boaro, Juninho Fonseca, Mauro e Wladimir; Wagner Basílio, Paulinho (Dicão) e Biro-Biro; Eduardo Amorim, Casagrande (Luís Fernando Paulista) e Ataliba.

Técnico: Jorge Vieira.

CORINTHIANS 4 X 1 FLAMENGO

Data: 6 de maio de 1984

Local: Morumbi (São Paulo)

Juiz: Arnaldo César Coelho

Público: 115.002.

Gols: Biro-Biro 32 e Wladimir 38 do 1º; Edson Boaro 7, Ataliba 14 e Paulinho (contra) 21 do 2º.

Corinthians: Carlos; Edson Boaro, Juninho Fonseca, Mauro e Wladimir; Paulinho, Sócrates (Wagner Basílio) e Zenon; Biro-Biro, Casagrande e Eduardo Amorim (Ataliba).

Técnico: Jorge Vieira

Flamengo: Filliol; Leandro, Figueiredo, Mozer e Júnior; Bigu, Adílio e Lico (Nunes); Élder (João Paulo), Bebeto e Edmar.

Técnico: Cláudio Garcia.

Copa do Brasil 1989 – Quartas-de-final

FLAMENGO 2 X 0 CORINTHIANS

Data: 2 de agosto de 1989

Local: Maracanã (Rio de Janeiro)

Público: 10.358

Juiz: Tito Rodrigues

Gols: Zico aos 34 e Nando 40 do 1º.

Flamengo: Cantarelli; Leandro Silva, Márcio Rossini (Rogério), Zé Carlos II e Leonardo; Marquinhos, Aílton e Zico; Alcindo, Nando e Zinho.

Técnico: Telê Santana

Corinthians: Ronaldo; Wilson Mano, Marcelo Djian, Pinella e Aílton; Márcio, Gilberto Costa (Rizza) e Neto; Eduardo Amorim, Marcos Roberto e Mauro.

Técnico: Palhinha

CORINTHIANS 4 X 2 FLAMENGO

Data: 12 de agosto de 1989

Corinthians 4 x 2 Flamengo – Pacaembu (Giba, Eduardo, Neto – 2); (Júnior, Zico)

Local: Morumbi (São Paulo)

Público: 36.024

Juiz: José Araújo Oliveira Filho

Gols: Neto aos 20 e Zico 37 do 1º; Giba 24, Eduardo Amorim 27, Neto 39 e Júnior 42 do 2º

Corinthians: Ronaldo; Wilson Mano, Marcelo Djian (Giba), Pinella e Aílton; Márcio, Eduardo e Neto; Fabinho, Viola e Rizza (Marcos Roberto).

Técnico: Palhinha

Flamengo: Cantarelli, Leandro Silva, Gonçalves (Júnior Baiano), Rogério e Leonardo; Júnior, Aílton e Zico; Alcindo (Marquinhos), Nando e Zinho.

Técnico: Telê Santana

Supercopa do Brasil 1991 – Final

CORINTHIANS 1 X 0 FLAMENGO

Data: 27 de janeiro de 1991

Local: Morumbi (São Paulo)

Público: 2.706

Renda: Cr$ 2.885.000,00

Juiz: José Mocelin

Gols: Neto

Corinthians: Ronaldo, Giba, Marcelo, Guinei e Jacenir; Marcio, Tupãzinho (Edson) e Neto; Fabinho, Paulo Sérgio e Mauro (Ezequiel).

Técnico: Nelsinho Baptista.

Flamengo: Zé Carlos, Ailton, Adílson, Rogério e Piá; Uidemar, Júnior e Marcelinho; Alcindo, Nélio e Zinho.

Técnico: Wanderley Luxemburgo.

Torneio Rio-São Paulo 1997 – Quartas-de-final

FLAMENGO 3 x 0 CORINTHIANS

Local: Maracanã (Rio de Janeiro)

Juiz: Oscar Roberto Godói (SP)

Renda: R$ 261 360

Público: 25 464

Gols: Romário 8 do lº; Romário 3 e Sávio (pênalti) 7 do 2°

Cartão amarelo: Ronaldo e Mirandinha

Cartão vermelho: Nélio

Flamengo: Zé Carlos, Fábio Baiano, Júnior Baiano (Juan), Fabiano e Gilberto; Bruno Quadros (Marcelo Ribeiro), Moacir, Nélio e Lúcio (Iranildo); Romário e Sávio. Técnico: Júnior

Corinthians: Ronaldo, Ayupe (André Santos), Célio Silva, Sangaletti e Silvinho; Romeu, Fábio Augusto, Souza e Neto (Mirandinha); Túlio e Marcelinho Carioca.

Técnico: Nelsinho Batista

CORINTHIANS 2 x 0 FLAMENGO

Local: Morumbi (São Paulo)

Juiz: Cláudio Vinícius Cerdeira (RJ)

Renda: R$ 332 236

Público: 29 187

Gols: Túlio 30 e Mirandinha 44 do 2°

Cartão amarelo: Rodrigo, Romeu. Marcelinho Carioca, Túlio e Bruno Quadros

Corinthians: Ronaldo, Rodrigo (André Santos), Célio Silva, Sangaletti e Silvinho; Romeu., Fábio Augusto, Marcelinho Carioca e Souza (Neto); Fernando Diniz (Mirandinha) e Túlio. Técnico: Nelsinho Batista

Flamengo: Zé Carlos, Fábio Baiano, Júnior Baiano. Fabiano e Gilberto; Bruno Quadros, Moacir, Marcelo Ribeiro e Lúcio; Romário e Sávio.

Técnico: Júnior

Copa Libertadores 2010 – Oitavas de final

FLAMENGO 1 x 0 CORINTHIANS

Data: 28 de abril de 2010

Local: Estádio do Maracanã, em Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Carlos Arecio Amarilla (PAR); Auxiliares: Emigdio Ruiz (PAR) e Nicolás Adolfo Yegros (PAR)

Público: 62.247 pagantes – Renda: R$ 2.240.800,00

Cartões amarelos: Michael, Fierro (FLA); Roberto Carlos, Moacir (COR)

Cartão vermelho: Michael, 36’/1ºT (FLA)

Gol: Adriano, de pênalti, aos 21 minutos do segundo tempo.

Flamengo

Bruno, Leonardo Moura, David, Angelim e Juan; Rômulo, Maldonado (Toró, 33’/2ºT), Willians (Fierro, 30’/2ºT) e Michael, Vagner Love (Vinícius Pacheco, 36’/2ºT) e Adriano. Técnico: Rogério Lourenço.

Corinthians

Julio Cesar, Moacir, Chicão, William e Roberto Carlos; Ralf, Jucilei, Elias e Danilo (Jorge Henrique, 22’/2ºT); Dentinho (Iarley, 22’/2ºT) e Ronaldo (Souza, 38’/2ºT). Técnico: Mano Menezes.

CORINTHIANS 2 x 1 FLAMENGO

Data: 5 de maio de 2010

Local: Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP)

Árbitro: Roberto Silvera (Uruguai); Assistentes: William Casavieja e Marcelo Costa (ambos do Uruguai)

Público: 35.561 pagantes – Renda: R$ 2.949.424,00

Cartões amarelos: Iarley (Corinthians); Juan, David, Rômulo e Willians (Flamengo)

Cartão vermelho: não houve

Gols: David (contra), aos 27; e Ronaldo, aos 38 minutos do primeiro tempo; Vagner Love, aos quatro minutos do segundo tempo

Corinthians: Felipe; Alessandro (Paulinho), Chicão, William e Roberto Carlos; Ralf, Elias (Jucilei) e Danilo; Dentinho, Ronaldo e Jorge Henrique (Iarley). Técnico: Mano Menezes.

Flamengo: Bruno; Leonardo Moura, David, Ronaldo Angelim e Juan; Rômulo, Maldonado (Toró), Willians e Vinícius Pacheco (Kléberson); Adriano e Vagner Love (Fierro). Técnico: Rogério Lourenço.

Veja a estatística geral do confronto:

132 jogos

52 vitórias do Corinthians

29 empates

51 vitórias do Flamengo

Na Arena

2 vitórias do Corinthians

1 empate

Na década – 2011 a 2018

8 vitórias do Corinthians

5 empates

4 vitórias do Flamengo

Em mata-mata:

3 classificações para o Flamengo

2010 (oitavas de final da Libertadores)

1997 (Quartas de final do Torneio Rio-São Paulo)

1989 (Quartas de final da Copa do Brasil)

2 classificações para o Corinthians

1984 (Quartas de final do Campeonato Brasileiro)

1991 (Supercopa do Brasil)