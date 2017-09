Felipe Melo nega pedido de perdão a Cuca, mas recua em seguida

Quem esperava um Felipe Melo mais tranquilo e apaziguador ao tratar de sua reintegração do elenco do Palmeiras se surpreendeu. Em entrevista de apenas doze minutos na Academia de Futebol, nesta segunda-feira, o volante retirou o que disse no áudio vazado em que chama Cuca de “mau caráter”, mas deixou claro que não pediu desculpas ao treinador. No entanto, após a coletiva, o atleta voltou atrás em seu Twitter e mudou o discurso.

“O que tinha que ser conversado já foi, com o próprio Cuca. Falei tudo que eu penso dele, sobretudo do áudio, que foi uma situação pós, depois do meu afastamento. O importante é que conversei com ele. O que eu falei no áudio não é o que penso dele, não foi uma coisa de coração. Creio de verdade que ele não seja nada daquilo que eu falei. Conversamos pessoalmente e foi tudo solucionado”, disse o camisa 30, abrindo a coletiva.

Felipe Melo foi afastado no dia 28 de julho depois de fazer um comentário ofensivo sobre o técnico no vestiário do Mineirão, após a eliminação da Copa do Brasil, diante do Cruzeiro. O vazamento de um áudio em que chamava Cuca de “mentiroso, mau caráter e covarde” agravou a situação e fez com que ele passasse a treinar em horários alternativos.

Após a goleada sobre o São Paulo, no Palestra Itália, no dia 27 de agosto, Cuca deu os primeiros sinais públicos de que não iria se opor à reintegração de Felipe Melo. Na ocasião, o comandante chegou a dizer que Felipe Melo havia se desculpado, o que faria dele uma grande pessoa. Nesta segunda-feira, porém, o camisa 30 se esquivou de questões relacionadas ao suposto pedido de perdão.

“Tudo que a gente faz serve de aprendizado. Quando erro, admito meu erro, me arrependo e não tenho nenhum problema em chegar na pessoa e pedir perdão. Foi feito isso, não me arrependo porque serviu de aprendizado para não acontecer no futuro. Se tivesse que fazer amanhã, não faria, mas serve de aprendizado”, disse o atleta, antes de voltar atrás quando questionado especificamente sobre o pedido de desculpas.

“Falei que pedi perdão, não para o Cuca. Não disse que pedi desculpas ao Cuca. Não é só Cuca e Felipe Melo. É importante lembrar que o Palmeiras é maior que tudo. Tem o presidente, diretor, treinador, funcionários do clube, que fazem nossa comida, cuidam da grama, os próprios jogadores… Foi conversado. Falei com Cuca, diretores, me acertei com quem tinha que me acertar. Não acho que ele seja (o que disse no áudio), por isso conversei com ele pessoalmente. Agora é pensar daqui para frente”, completou.

Ao final da entrevista coletiva, porém, o jogador voltou atrás de sua posição, explicando que teria dito aos repórteres que não havia pedido desculpas somente para Cuca, e sim para todo o grupo.

Gente só pra ficar bem claro. Cortei o repórter pra dizer que não pedi desculpas apenas para o Cuca e sim para todos no grupo. — Felipe Melo (@_felipemelo_) 4 de setembro de 2017

Para o treinador inclusive pedi desculpas na frente do grupo, antes de ser afastado e em uma conversa particular. — Felipe Melo (@_felipemelo_) 4 de setembro de 2017

Confira a declaração polêmica:



Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

No dia 28 de julho, sexta-feira, Felipe Melo foi cortado da partida contra o Avaí, que ocorreu no dia seguinte. Em um primeiro momento, porém, a assessoria de imprensa alviverde confirmou que o atleta voltaria aos treinos normalmente na segunda-feira. O vazamento do áudio durante o final de semana, porém, inviabilizou a situação, e culminou no afastamento do atleta.

Após a partida contra o Leão, Cuca tentou contornar a situação afirmando que o problema se tratava apenas de questões técnicas. O treinador afirmou que Felipe Melo não se encaixaria em seu esquema de jogo, não aceitaria ficar no banco de reservas, e isso causaria problemas futuros. Questionado sobre a situação nesta segunda-feira, o Pibull disse que não conversou sobre o assunto.

“Não tive nenhum tipo de conversa tática, de campo. Foi um diálogo para colocar os ‘pingos nos is’. Sou um ativo do clube, como o presidente e o Cuca falaram. Agora é trabalhar e buscar meu espaço no grupo”, disse o jogador. “No meu último time na Europa, a Internazionale, comecei bem, mas mudou o treinador e depois nem para o banco eu ia. Mas trabalhei muito e saí da Inter com seis jogos seguidos como titular e não tive nenhum problema. Palmeiras que coloca comida em casa e vou fazer o que o meu chefe mandar”, completou.

Com contrato até o final de 2019, Felipe Melo tem quase R$ 7 milhões a receber do Palmeiras em luvas diluídas até o final de seu vínculo com o clube. Após o afastamento, os advogados do jogador chegaram a notificar o Verdão alegando que o atleta sofria “assédio moral” por não ter as mesmas condições de trabalho dos companheiros.

Para voltar a atuar pelo Alviverde, o volante de 34 anos precisará convencer Cuca de que mudou sua maneira de jogar e seu comportamento dora de campo. O contrato do treinador com o clube se encerra ao final deste ano.