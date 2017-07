Cuca nega indisciplina e explica caso Felipe Melo: “Não aceitaria reserva”

Para o técnico Cuca, Felipe Melo não tem espaço como titular do Palmeiras. Neste sábado, em entrevista coletiva após o triunfo sobre o Avaí, no Palestra Itália, o treinador se recusou a responder perguntas sobre o assunto e fez apenas um pronunciamento explicando o caso, quando negou qualquer indisciplina do atleta, disse que a decisão foi tomada em conjunto com a diretoria, e deixou claras sua opção por termos táticos.

“O Felipe Melo é um jogador que jogou só em grandes clubes no Brasil e no exterior, disputou Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. Está em alto nível, é um grande jogador. Assim, é natural que, com a personalidade que tem, não se contente com a situação de não jogar”, disse Cuca, que explicou que a decisão foi tomada em conjunto com a diretoria.

“Numa conversa franca e aberta com ele, antecipei aos fatos do problema futuro e deixei à vontade para que ele seguisse sua carreira em outro lugar. Não foi afastado. No que penso de composição de equipe no meio e ataque, não encaixa a titularidade dele nesse momento, e isso é uma coisa que no futuro iria dar problema”, completou, antes de afastar qualquer hipótese de problema disciplinar.

“Não se trata aqui de laranja podre. Pelo contrário, é um cara bastante profissional. Por isso foi tomada tal medida. Foi em consenso junto com a diretoria e com o presidente. Não gostaria de ficar respondendo várias perguntas sobre o mesmo tema. Em respeito ao jogador, é esse o pronunciamento que eu quero fazer”, finalizou.

Contratado após passar pela Inter de Milão, Felipe Melo foi anunciado de forma oficial pelo Palmeiras no começo do último mês de janeiro e assinou vínculo até o final de 2019. Como disputou apenas cinco partidas no Campeonato Brasileiro, ele ainda pode defender outro clube da Série A.

Durante a curta gestão de Eduardo Baptista como técnico do Palmeiras, Felipe Melo foi titular e se tornou um dos líderes do time. Após a chegada de Cuca, no entanto, o ex-jogador da Seleção Brasileira perdeu espaço e chegou a ficar entre os reservas, já que o treinador prefere volantes mais ágeis e combativos.

De acordo com a assessoria de imprensa de Felipe Melo, o jogador não está afastado, mas simplesmente não foi relacionado para o jogo contra o Avaí. “As conversas entre ele e Cuca foram na esfera profissional e por questões táticas”, diz os responsáveis pela comunicação do atleta.

No total, Felipe Melo contabiliza dois gols em 27 partidas pelo Palmeiras, a última como titular, contra o Cruzeiro. Para a posição de volante, Cuca ainda conta com Bruno Henrique, Tchê Tchê, Thiago Santos, Moisés e Arouca (os dois últimos se recuperam de lesão), além do jovem Gabriel Furtado.