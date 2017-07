Felipe Melo é cortado do jogo contra o Avaí e tem destino incerto

A trajetória do experiente volante Felipe Melo no Palmeiras pode terminar antes do previsto. Nesta sexta-feira, o meio-campista foi cortado pelo técnico Cuca do confronto com o Avaí e passou a ter destino incerto no clube. A informação foi veiculada pela ESPN Brasil.

Contratado após passar pela Inter de Milão, Felipe Melo foi anunciado de forma oficial pelo Palmeiras no começo do último mês de janeiro e assinou vínculo até o final de 2019. Como disputou apenas cinco partidas no Campeonato Brasileiro, ele ainda pode defender outro clube da Série A.

Durante a curta gestão de Eduardo Baptista como técnico do Palmeiras, Felipe Melo foi titular e se tornou um dos líderes do time. Após a chegada de Cuca, no entanto, o ex-jogador da Seleção Brasileira perdeu espaço e chegou a ficar entre os reservas, já que o treinador prefere volantes mais ágeis e combativos.

Cuca teria tomado a decisão de afastar Felipe Melo por considerar que o atleta de 34 anos tumultua o clima no elenco. Durante entrevista concedida após o treino desta sexta-feira, o técnico não citou a situação envolvendo o volante diretamente, mas falou sobre a importância de manter um ambiente harmônico no grupo.

“Os problemas aparecem primeiro para a gente e depois para vocês (imprensa). Isso é natural do dia a dia, com 40 jogadores. A gente representa uma multidão. Então, temos que estar em um convívio bom, salutar e com transparência, acima de tudo. E ter tranquilidade para executar o trabalho. Se não tiver tranquilidade, não executa”, disse Cuca, vinculado ao Palmeiras até o fim de 2018.

De acordo com a assessoria de imprensa de Felipe Melo, o jogador não está afastado, mas simplesmente não foi relacionado para o jogo contra o Avaí. “As conversas entre ele e Cuca foram na esfera profissional e por questões táticas”, diz a assessoria. O Palmeiras não se pronunciou oficialmente sobre o assunto.

O presidente Maurício Galiotte e o diretor de futebol Alexandre Mattos estiveram na Academia de Futebol nesta sexta-feira – antes do treinamento, o mandatário conversou com o elenco. No fim da movimentação, Cuca falou longamente com Dudu, capitão do time.

No total, Felipe Melo contabiliza 27 partidas e dois gols pelo Palmeiras. Para a posição de volante, Cuca ainda conta com Bruno Henrique, Tchê Tchê, Thiago Santos, Moisés e Arouca (os dois últimos se recuperam de lesão), além do jovem Gabriel Furtado.