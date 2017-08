Felipe Melo admite áudio, mas se arrepende e explica atrito com Cuca

Depois de dias de muito tumulto e dúvidas dentro de fora no Palmeiras por causa do afastamento de Felipe Melo, a polêmica e misteriosa história ganhou um capítulo importante na noite dessa segunda-feira. Um áudio de uma conversa do jogador vazou na internet, invadiu as redes sociais e acabou ‘obrigando’ Felipe Melo a se explicar em público, já que suas declarações de que não trabalharia mais com Cuca e de que estaria estudando ofertas de pelo menos seis clubes brasileiros caíram como uma ‘bomba’.

“Aqui (no Palmeiras) não tem jeito, aqui já era. Com esse cara eu não trabalho, entendeu? Esse cara é covarde, mau-caráter, mentiroso, falou uma coisa e fica ligando para imprensa para falar um monte de coisa. Quando eu falar eu vou rasgar ele no meio, mas, enfim, agora vamos ver. Confesso que tem vários clubes interessados. Vários. Corinthians, Inter, São Paulo, Grêmio, Atlético-MG, Flamengo. Todo mundo está interessado. O negócio foi ontem, agora vai começar a clarear as coisas. O presidente lá quer falar comigo, do Palmeiras. Vamos ver se a gente faz alguma coisa. Mas com esse cara eu não fico. Não tem que fazer nada, não. Porque a torcida veio contra, então, eles estão doidinhos, né? Vamos ver. O Flamengo, parece que estamos conversando aí. Então, se o Flamengo quiser, esse é o momento. Nunca esteve tão fácil”, disse Felipe Melo a um destinatário ainda desconhecido.

Em entrevista ao programa Linha de Passe, da Espn, o ex-atleta da Seleção Brasileira assumiu a autoria da mensagem, mas fez questão de se desmentir e tentou justificar o motivo pelo qual disse tudo aquilo.

“Eu escutei o áudio. O áudio é meu. Não lembro com quem eu falei. Na verdade, ontem (segunda) foi o dia do aniversário da minha esposa. Por mais que tenhamos esse problema, ontem comemoramos o aniversário da minha esposa, tinha muita gente aqui (em casa), eu queria esquecer um pouco dos problemas, é normal, você acaba trazendo problemas para casa também. Tomei algumas champagnes, não lembro para quem eu falei. Tive ofertas de dois clubes turcos, nenhum deles era o Galatasaray, e as duas foram prontamente recusados. No Brasil não tive oferta de nenhum clube”, disse, antes de completar.

“Eu, até agora, tinha deixado para falar, porque eu queria voltar ao Palmeiras. Por respeito ao grupo, ao Palmeiras, não daria entrevista. Mas, vazou esse áudio, eu tinha que dar explicação. É desconsiderar esse áudio, era um momento de festa. Nem lembro o que eu falei”, contou Felipe Melo, ciente de que essa terça deve ser o dia em que seu futuro será definido.

“Eu quero fazer história no Palmeiras, tenho três anos de contrato. O único clube que fiquei mais de quatro anos foi o Galatasaray. Eu queria fazer uma história bonita aqui. Vou me apresentar amanhã (terça), vou treinar, o grupo vai viajar, mas estou à disposição, sou empregado do Palmeiras, vou treinar e, se tiver alguma conversa, vou ouvir e ver o que acontece”.

Como fez apenas seis jogos pelo clube alviverde no Campeonato Brasileiro, Felipe Melo não estourou o limite de sete partidas e, por isso, pode defender outra equipe que esteja disputando a competição ainda nessa temporada. Nenhuma possibilidade, nesse caso, foi descartada pelo atleta durante a entrevista.

“Para ser bem sincero, minha esposa, há dez muitos atrás, me disse: ‘olha, se não for ficar no Palmeiras, vamos embora (do Brasil). É complicado falar alguma coisa, eu tenho pensado no Palmeiras, não tenho pensado em outro clube. Se concluir que realmente não vou ficar, óbvio que vou pensar. Não chegou nenhuma oferta, interesse. Vou conversar, porque eu tenho de trabalhar”, afirmou.

Estranhamento com Cuca

Felipe Melo não negou que tenha tido um atrito com Cuca logo após a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil, para o Cruzeiro, há uma semana. Sem titubear, o volante reconheceu que passou do ponto, mas entendeu que o assunto pudesse ser superado.

“Errei naquele dia, falei alguma coisa do Cuca, dois dias depois nós nos reunimos, tivemos uma conversa com o presidente, todo o grupo, treinador… Aquele dia pedi desculpas, nunca tinha passado por isso na minha carreira, é muito nova essa situação. Confesso que fiquei muito abalado com essa eliminação para o Cruzeiro, e realmente errei, assumi o erro perante ao grupo, à diretoria, e fui muito claro, olhando nos olhos do Cuca. Naquele exato momento ele me desculpou, apertou minha mão e disse que não trabalharia mais comigo, isso na frente dos jogadores”, revelou.

Quanto a declaração do treinador palmeirense de que manter Felipe Melo entre os reservas seria uma situação desconfortável para as duas partes e, por isso, seria melhor o jogador procurar um novo rumo, Felipe Melo fez questão de discordar.

“Vou acatar o que eles falarem, mas se tiver que ficar vou lutar por uma vaga no time. Isso de que eu posso dar um problema no futuro… Eu, na Inter (de Milão) cheguei para jogar, comecei como titular, fui paro banco, depois fui pra tribuna, porque nem relacionado era, e continuei trabalhando e terminei o ano como titular. Ninguém é melhor do que ninguém, é importante é eu frisar que eu não quis tomar o comando de nada. Eu sou comandado”, reforçou, resignando até mesmo a ideia de que não possa jogar em uma posição diferente a que está acostumado a desempenhar.

“Não vejo problema. Até quando joguei contra o Cruzeiro, contra o Coritiba, o Vasco, eu fiz aquilo que ele pedia, que era marcar individual”, lembrou.

Amigo de todos

Sempre muito firme e contundente em suas palavras, Felipe Melo também aproveitou para refutar qualquer situação de atrito com algum jogador do Palmeiras. Alguns boatos sobre eventuais desentendimentos com Dudu, Egídio e Borja foram comentados durante a semana. Felipe Melo, por sua vez, negou tudo.

“Não existe briga com Dudu, Borja, Egídio… Tenho muita consideração por eles, falo com eles quase todos os dias, a gente fica triste com isso”, disse. “Eu, em nenhum momento, em sete meses no Palmeiras, tive algum atrito com algum companheiro e, inclusive, me senti muito querido depois de saber que não faria mais parte dos planos, muitos falaram comigo. Confesso que cobro, que cobrei, que fui cobrado, mas tudo dentro de uma lógica, dentro do que é esperado no futebol”, completou, antes de revelar outra situação ocorrida dentro do vestiário depois de sua discussão com Cuca.

“Se tem uma coisa que eu acho que é muito importante é meu caráter, a forma de encarar as coisas. Encaro para frente e gosto de falar cara a cara. Quando eu falei com o grupo do Palmeiras, quando eu parei de falar eu fui aplaudido de pé pelos jogadores”.

Por fim, Felipe Melo avisou que irá, sim, se reapresentar normalmente na Academia de Futebol, apesar de ter sido liberado pela comissão técnica.

“Eu sou um empregado do clube, nada mais justo que amanhã eu me apresentar e fazer o meu trabalho, como sempre fiz”, finalizou.