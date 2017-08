Cuca não descarta reintegrar Felipe Melo ao elenco do Palmeiras

Felipe Melo pode ser reintegrado ao elenco principal do Palmeiras. Neste domingo, o técnico Cuca concedeu entrevista coletiva após a goleada sobre o São Paulo, e não descartou a possibilidade de o volante retomar as condições normais de trabalho.

“Eu acho que o Felipe foi muito mal na questão do áudio dele, já falei isso pessoalmente. Ele reconhece isso e se desculpou. Isso o torna uma pessoa grande. Eu não sou o que ele falou, e ele também não acha isso. Eu não tenho nada contra ninguém. Vamos esperar essa semana, que fecha a janela. Se não aparecer nada para ele, eu não quero prejudicá-lo”, disse o treinador, mencionando o encerramento do período para transferências, que ocorre em 31 de agosto.

Felipe Melo foi afastado depois de fazer um comentário ofensivo sobre o técnico no vestiário do Mineirão, após a eliminação da Copa do Brasil, diante do Cruzeiro. O vazamento de um áudio em que chamava Cuca de “mentiroso e mau caráter” agravou a situação e fez com que ele passasse a treinar em horários alternativos.

Nos últimos dias, o diretor de futebol Alexandre Mattos vem tentando promover uma aproximação entre Felipe Melo e Cuca, que não se falavam desde que o Pitbull foi afastado, em julho.

“Vamos esperar as coisas acontecerem ao natural. Não quero prejudicar ele e nem o time também. Tem uma questão jurídica envolvida nisso. Quando fazemos as coisas pelo bem, colhemos com Deus. Vamos esperar essa semana e ver o que vai acontecer”, completou o treinador.

Desde o afastamento, Felipe Melo notificou judicialmente o clube em duas oportunidades, argumentando sofrer assédio moral. A alegação diz respeito aos horários alternativos de treino aos quais o meio-campista foi submetido desde a decisão da diretoria em tirá-lo do dia a dia de treinamentos. Como não tem uma rotina igual à dos companheiros, mesmo estando em condições de atuar nas partidas, Melo considera que o clube estaria infringindo a lei trabalhista.

Após o afastamento de Felipe Melo, o gerente executivo Alexandre Mattos deixou claro que o volante era um “patrimônio do clube” e que sua saída não seria facilitada com o intuito de que o Verdão recebesse uma compensação pela mesma. Agora, o Palmeiras mudou sua posição sobre a saída do jogador para evitar o risco de uma ação na Justiça do Trabalho resultar em uma multa a ser paga pelo Alviverde.

