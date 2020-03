Presidente do Nacional ressalta técnico Jorginho e acredita em acesso

Depois de uma pré-temporada conturbada, quando seis jogadores e o técnico Wilson Júnior saíram do clube, e um início de Campeonato Paulista A2 complicado, com apenas três pontos em cinco jogos, o Nacional tenta se reestruturar para manter vivo o sonho do acesso para a elite do estadual.

Com duas derrotas e dois empates nos quatro primeiro jogos da competição, a diretoria decidiu mudar o comando técnico: demitiu Allan Aal e contratou o Jorginho. Em sua estreia, o experiente treinador conquistou um empate fora de casa contra o Linense por 1 a 1. O bastante para animar o presidente do clube, Ayrton Santigo.

“O Nacional teve um começo muito ruim nessas primeiras quatro rodadas, porém a partir de agora a gente vai crescer. Contratamos o Jorginho como treinador, que aliás teve início no próprio clube como técnico. Eu confio que vamos nos classificar! A nossa vontade e intenção é de que o clube volte à primeira divisão”, disse o presidente, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Ayrton Santiago também explicou o planejamento do clube para o ano do centenário e os problemas que enfrentou para montar o elenco.

“O Nacional tinha como projeção, para esse ano do centenário, buscar o acesso para a primeira divisão do Paulista. Mas você sabe como é o futebol e o esporte. Teve uma cisão entre nós e um parceiro nosso e o time que vinha treinando se dividiu. Apesar disso, ainda buscamos o acesso, comentou Santiago.

Atualmente o time ocupa a 14ª posição, com três pontos, um a mais que a Penapolense, primeira equipe na zona de rebaixamento. Na próxima rodada o Nacional recebe o São Bernardo, clube do ex-treinador Wilson Junior, no sábado, dia 9 de fevereiro, às 16h (de Brasília), no Estádio Nicolau Alayon.

*Especial para a Gazeta Esportiva