Jornalista lança livro sobre centenário do Nacional e destaca sonho realizado

No ano em que completa 100 anos, o tradicional Nacional Atlético Clube foi agraciado com um livro que conta sua história por completo. A obra “Nacional – Nos trilhos do Futebol Brasileiro”, escrita pelo jornalista Leandro Massoni, foi lançada na noite desta terça-feira e traz informações sobre os principais acontecimentos que envolveram o time situado na zona Oeste de São Paulo.

O autor do livro contou que a ideia de escrever sobre o clube surgiu quando ainda cursava a faculdade. Durante uma pesquisa para decidir o tema do Trabalho de Conclusão de Curso, Massoni se deparou com o Nacional e decidiu se aprofundar no assunto.

“Na época não sabia o que esperar, não sabia da história. Quando veio o tema eu achava que não ia ter muito resultado, mas eu me enganei feio. Ainda bem!”, relatou em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, durante o evento de lançamento na Livraria Martins Fontes.

“Desde que eu comecei a pesquisar até agora, quando eu fiz esse livro, que para mim é a realização de um grande sonho, eu sempre coloquei em mente que um clube como o Nacional não poderia ser deixado de lado, principalmente pela grande mídia. É um clube que a gente precisa sempre ressaltar como um dos precursores do futebol brasileiro”, completou Leandro.

Presente no lançamento, Ayrton Santiago, atual presidente do clube, ressaltou a importância da obra escrita, principalmente por ter sido lançada no ano do centenário.

“O centenário já é importante. Agora esse livro complementa. É um trabalho que ele faz a alguns anos e foi concretizado nesse ano do centenário. É a história de um clube menor, que não está nas grandes mídias, mas é muito importante para nós e para as pessoas”, disse o presidente.

Bibliotecário do Centro de Referência do Futebol Brasileiro no Museu do Futebol, Ademir Takara comentou sobre a longevidade do clube retratado na obra.

“A importância do Nacional começa pelo fato de completar 100 anos de história e ser um dos poucos membros fundadores da Federação Paulista de Futebol. É incrível imaginar um time profissional ativo durante tanto tempo e até de maneira ininterrupta”, comentou o profissional.

Darcio Ricca, coordenador do Memofut, Grupo de Literatura e Memória do Futebol, que se reúne mensalmente no Museu do Futebol, destacou a relevância da obra em recordar histórias da modalidade.

“O livro é importante para o resgate de memória, e precisamos disso. Ainda mais no momento em que vivemos uma polarização nas redes sociais e de vários entendidos sobre a questão do esporte. Esse resgate é justamente para reviver a memória do futebol”, finalizou Ricca.

*Especial para a Gazeta Esportiva