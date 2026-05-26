Sorteio das oitavas da Copa do Brasil será nesta terça; saiba classificados e onde assistir

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza nesta terça-feira (26) o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. O evento acontece às 11h (de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, e definirá os confrontos e os mandos de campo da próxima fase da competição.

Onde assistir ao sorteio?

O sorteio terá transmissão ao vivo da CBF TV, no YouTube. Você poderá acompanhar o tempo real do evento aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como irá funcionar?

Os 16 clubes classificados estarão no mesmo pote, sem qualquer restrição de cruzamentos. Assim, qualquer equipe poderá enfrentar outra já nas oitavas de final.

Os classificados para as oitavas são: Athletico-PR, Atlético-MG, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Remo, Santos, Vasco e Vitória.

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Datas-base para os confrontos

A fase marca o retorno da competição após a pausa para a Copa do Mundo. Os jogos de ida estão previstos para os dias 1º e 2 de agosto, enquanto as partidas de volta devem ocorrer em 5 e 6 de agosto.

Além da briga pelo título, os clubes seguem de olho na premiação milionária. Apenas pela participação nas oitavas, cada equipe receberá R$ 3 milhões. Quem avançar às quartas embolsará mais R$ 4 milhões.

A edição de 2026 também contará com uma novidade importante: a final será disputada em jogo único, marcado para o dia 6 de dezembro.

Ficha técnica - Sorteio das oitavas da Copa do Brasil

📅 Data: terça-feira, 26 de maio de 2026

⏰ Horário: 11h (de Brasília)

📍 Local: sede da CBF, no Rio de Janeiro

Datas-base das oitavas

📌 Jogos de ida: 1 e 2 de agosto

📌 Jogos de volta: 5 e 6 de agosto