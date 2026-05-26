Corinthians x Platense: veja onde assistir ao duelo pela última rodada da Libertadores

O Corinthians recebe o Platense pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

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Zakaria Labyad fazendo história no Corinthians! ⚫⚪ De outro ângulo, o primeiro gol marroquino no Brasileirão da história. ☑️🤯#VaiCorinthians pic.twitter.com/9TmOadeD4a — Corinthians (@Corinthians) May 25, 2026

Como chegam as equipes?

O Corinthians já definiu sua situação na Libertadores com duas rodadas de antecedência. O Timão se classificou às oitavas de final ainda na quarta rodada e, posteriormente, garantiu a liderança do Grupo E. A equipe alvinegra ainda está invicta no torneio, com quatro vitórias e um empate, e lidera a chave com 11 pontos.

Do outro lado, o Platense ainda briga pela segunda vaga do grupo. O time argentino ocupa a segunda posição, com sete pontos - dois a mais que o Santa Fe-COL, que visita o Peñarol na última rodada.

O Corinthians vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Platense chega após uma derrota para o Santa Fe, por 2 a 1, fora de casa.

Arbitragem de Corinthians x Platense